ماذا فعل حكيمي ودياز أمام فرنسا؟.. غضب جماهيري مغربي واسع

راهنت الجماهير المغربية، بل والعربية رهاناً كبيراً على أسود الأطلس في تجاوز عقبة الديك الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026، ولما لا وكتيبة الأسود تضم لاعبين ذوي طراز رفيع يتقدمهم نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ولاعب ريال مدريد براهيم دياز إلى جانب كوكبة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى.

لكن اللاعبين خيبوا أمال جماهيرهم وسقطوا بهدفين دون مقابل أمام مبابي ورفاقه الذين قدموا مباراة كبيرة، بينما غاب حكيمي ودياز طيلة أوقات المباراة ولم يقدما ما يشفع لهما لدى الجماهير، وواجها عاصفة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتذيل حكيمي تقييمات اللاعبين في ذاك اللقاء بحسب موقع "سوفا سكور"، وأشعل ضده غضب الجماهير التي كانت تعلق عليه آمالاً عريضة في تكرار إنجاز مونديال 2022 وبلوغ نصف النهائي مع الأسود.

وفي هذا السياق، أعرب عدد كبير من الجماهير عبر منصات التواصل عن استياهم من مستوى اللاعبين، وتساءل أحدهم: "هل ترون أن أشرف حكيمي وإبراهيم دياز يقدمان الإضافة المطلوبة للمنتخب المغربي مقارنة بأدائهما مع أنديتهما؟"، فيما ذهب آخر: "حكيمي لاعب كبير في أوروبا مع المغرب عليه علامة استفهام و ليس قائدا و لا يمتلك صفات القائد".

ويرى آخرون أن براهيم دياز يبقى "علامة استفهام كبيرة" في منتخب المغرب، ولم يقدم في هذه النسخة من المونديال ما يشفع له، بل طالب البعض بعدم إشراكه أساسياً مستقبلاً.

أما أشرف حكيمي، فقد راجت دعوات جماهيرية، تطالب إدارة منتخب المغرب بسحب شارة القيادة من ظهير باريس سان جيرمان. وتمنى أحدهم عبر منصة"إكس" أن يتحلى المدرب بالجرأة لسحب الشارة وإسناد الكرات الثابتة للاعب آخر.