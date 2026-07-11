نهاية سلسلة أوناي سيمون التاريخية رغم فوز إسبانيا

أنهى البلجيكي شارل دي كيتيليير السلسلة التاريخية للحارس الإسباني أوناي سيمون، بعدما سجل في شباكه خلال فوز إسبانيا 2-1 على بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وهي المباراة التي حسمها البديل ميكيل ميرينو بهدف قاتل في الدقيقة 88.

وتوقفت سلسلة سيمون دون استقبال أهداف في نهائيات كأس العالم عند 650 دقيقة كاملة، بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال مشوار إسبانيا في البطولة الحالية، إضافة إلى مبارياته السابقة في المونديال، قبل أن ينهيها هدف دي كيتيليير.

ورغم انتهاء الرقم القياسي، واصلت إسبانيا طريقها نحو نصف النهائي، حيث تنتظرها مواجهة قوية أمام فرنسا، بينما شكل هدف دي كيتيليير اللحظة الوحيدة التي نجحت فيها بلجيكا في اختراق الدفاع الإسباني خلال البطولة.

وبات سيمون صاحب أطول سلسلة متتالية دون استقبال أهداف في تاريخ كأس العالم، متقدمًا على الإيطالي والتر زينجا (517 دقيقة)، والإنجليزي بيتر شيلتون (502 دقيقة)، والأرجنتيني سيرخيو روميرو (485 دقيقة)، والألماني سيب ماير (475 دقيقة)، والإيطالي جانلويجي بوفون (460 دقيقة).