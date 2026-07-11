«فيفا» يعلن دعمًا ماليًا عاجلًا لضحايا زلزال فنزويلا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أن ذراعه الخيرية ستخصص مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا مؤخرًا.

وتم الوقوف دقيقة صمت في مباريات كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حدادًا على أرواح الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى حتى الآن 3811 شخصًا.

وأوضح فيفا، في بيان، أن التمويل المقدم من مؤسسته سيسهم في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الكارثة، ودعم جهود الاستجابة الطارئة، ومساعدة المجتمعات على بدء مسيرة التعافي.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، في البيان: «يحظى شعب فنزويلا بتضامن كامل من أسرة كرة القدم العالمية خلال هذا الوقت العصيب للغاية».

وأضاف إنفانتينو: «تتمتع كرة القدم بقدرة فريدة على توحيد الصفوف وبث الأمل، لا سيما في أوقات الأزمات».

وأوضح: «من خلال مؤسسة فيفا، نفخر بالوقوف إلى جانب شعب فنزويلا ودعم المنظمات الإنسانية والشركاء المحليين الذين يعملون بلا كلل لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين».