إسبانيا تقصي بلجيكا وتضرب موعدًا ناريًا مع فرنسا في نصف نهائي المونديال

تأهلت إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعدما تغلبت على بلجيكا 2-1 في مواجهة مثيرة على ملعب سوفي في لوس أنجلوس، ليضرب منتخب «الماتادور» موعدًا ناريًا مع فرنسا في قمة مرتقبة على بطاقة التأهل إلى النهائي.

ومنح البديل ميكيل ميرينو منتخب بلاده هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88، ليواصل لعب دور المنقذ للمباراة الثانية على التوالي، بعدما كان قد سجل أيضًا هدف التأهل أمام البرتغال في دور الـ16.

وفرضت إسبانيا سيطرتها على الكرة منذ الدقائق الأولى، وضغطت بحثًا عن هدف مبكر، بينما اعتمدت بلجيكا على الهجمات المرتدة. وكادت بلجيكا أن تباغت منافستها في الدقيقة 14، عندما انطلق جيريمي دوكو وراوغ الدفاع الإسباني، لكن الحارس أوناي سيمون تدخل في الوقت المناسب وأنقذ مرماه.

وردت إسبانيا بمحاولة من لامين يامال في الدقيقة 21، قبل أن تترجم أفضليتها إلى هدف التقدم في الدقيقة 30، عندما تابع فابيان رويز تسديدة داني أولمو المرتدة من الحارس تيبو كورتوا، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك.

وواصل كورتوا تألقه بعدما تصدى لمحاولة خطيرة من لامين يامال من ركلة ثابتة في الدقيقة 35، لكن بلجيكا نجحت في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، عندما حول شارل دي كيتيليير عرضية متقنة برأسه إلى داخل الشباك، مسجلًا أول هدف تستقبله إسبانيا في البطولة، ومنهيًا سلسلة نظافة شباك أوناي سيمون.

وبدأت بلجيكا الشوط الثاني بقوة، وكادت أن تتقدم بعد فرصة خطيرة في الدقيقة 47، إلا أن سيمون أنقذ مرماه مجددًا، وبعدها بدقيقة انفرد لامين يامال بالحارس كورتوا، الذي تصدى لمحاولته، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل.

وشهدت الدقائق التالية تبادلًا للهجمات، حيث أبعد الدفاع الإسباني عرضية خطيرة أرسلها نيكولاس راسكين في الدقيقة 62، قبل أن يرتفع إيقاع اللقاء وسط تألق الحارسين وخطي الدفاع في إبعاد الفرص.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته خلال النصف ساعة الأخيرة، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من المحاولات، حتى جاءت الدقيقة 88، عندما استغل البديل ميكيل ميرينو، بعد دخوله بدقيقتين فقط، كرة ارتدت من الحارس البديل سيني لامينس، الذي شارك بدلًا من كورتوا بعد خروجه مصابًا، ليودعها الشباك ويمنح إسبانيا هدف التأهل الثمين.

وحاول منتخب بلجيكا العودة في النتيجة في الوقت بدل الضائع، لكن جميع محاولاته لم يكتب لها النجاح، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا فوز إسبانيا بهدف قاتل وتأهلها إلى نصف النهائي.