يامال يحقق رقمًا تاريخيًا في مشاركته الأولى بالمونديال

شهدت مباراة إسبانيا وبلجيكا في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشاركة النجم الواعد لامين يامال في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

وأصبح الإسباني لامين يامال ثالث أصغر لاعب سنًا يشارك في دور الثمانية بكأس العالم عبر التاريخ، وذلك بعمر 18 عامًا و362 يومًا.

وجاء يامال، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، خلف الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، الذي لعب أمام ويلز في دور الثمانية لنسخة كأس العالم عام 1958، وهو بعمر 17 عامًا و239 يومًا، ولاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي، الذي خاض مع منتخب بلاده لقاء الدور نفسه أمام فرنسا بالنسخة الحالية للبطولة، بعمر 18 عامًا و280 يومًا.

ويتطلع المنتخب الإسباني لاجتياز عقبة نظيره البلجيكي والتأهل إلى المربع الذهبي، من أجل ملاقاة منتخب فرنسا، أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه 2-0 على المنتخب المغربي.