مجموعة الحبتور تهدي بعثة منتخب مصر سيارات هدية

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية عن إهداء سيارات لجميع أفراد بعثة منتخب مصر لكرة القدم، تقديرًا للإنجاز التاريخي والظهور المشرف الذي قدمه المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن المبادرة، وكتب: «بتوجيه من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، السيد خلف أحمد الحبتور، تواصلت المجموعة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على تقديم سيارة لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب المصري، تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم، والذي أسعد الملايين، ورفع اسم مصر عاليًا، وأدخل الفرحة إلى قلوب العرب جميعًا».

وأضاف: «تشمل المبادرة جميع أفراد بعثة المنتخب، من اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، عرفانًا بجهودهم، وإيمانًا بأن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي».

وأكد الحبتور أن ما حققه المنتخب المصري ليس إنجازًا لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل عربي، مضيفًا: «فرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي، وما قدمه هذا المنتخب يستحق كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمن يرفع راية العرب عاليًا في المحافل الدولية.. أتمنى لهم مزيدًا من النجاح والإنجازات التي تليق باسم مصر ومكانتها».

وأتم: «هذه الهدية هي تعبير عن محبتنا وتقديرنا لأبطال مصر الذين شرفوا وطنهم، وأسعدوا جماهيرهم، ومنحوا كل عربي درسًا في العزيمة والإصرار والروح القتالية. لقد أثبتم أن الإيمان، والعمل بروح الفريق، والقتال حتى صافرة النهاية، هي قيم تصنع الإنجازات. المستقبل أمامكم، وما قدمتموه في هذا المونديال يؤكد أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات».