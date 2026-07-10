بخروج المغرب.. إسدال الستار على أكبر مشاركة عربية في تاريخ المونديال

شهد مونديال كأس العالم 2026 مشاركة تاريخية قياسية للمنتخبات العربية بثمانية منتخبات أسدل الستار عليها بخروج المغرب من دور الثمانية أمام فرنسا 2- صفر.

ما بين الخروج من دوري المجموعات والخروج من المباريات الإقصائية كانت مشاركة المغرب هي الأفضل عربياً في المونديال لوصوله دور الثمانية.

المغرب

استهل المنتخب المغربي مشواره بالتعادل مع البرازيل (1-1)، ثم فاز على إسكتلندا (1-0) وهايتي (3-0)، قبل أن يتجاوز هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، ويهزم كندا (3-0) في دور الـ16، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام فرنسا (2-0).

مصر.. الأكثر إثارة

أما المشاركة المصرية فكانت تاريخية بالنسبة للفراعنة بعد الصعود لـ دور الـ 16 لأول مرة وخرجت أمام بطلة العالم الأرجنتين بطريقة دراماتيكية، حيث ظلت متفوقة على الأرجنتين حتى الربع الأخير من المباراة وودعت المونديال بهزيمة مؤلمة 3-2.

وكانت مشاركة المنتخب المصري في مونديال 2026 أفضل مشاركة له في تاريخ البطولة، بعدما تعادل مع بلجيكا (1-1) وإيران (1-1)، وفاز على نيوزيلندا (3-1) في دور المجموعات، ثم تجاوز أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 إثر خسارته المثيرة أمام الأرجنتين (3-2).

الجزائر

أما المنتخب الجزائري، فودع البطولة من دور الـ32 بعد الخسارة من سويسرا 2- 0 .

استهل منتخب الجزائر مشواره بالخسارة أمام الأرجنتين (3-0)، قبل أن يحقق انتصارين على الأردن (2-1) وأوزبكستان (3-1)، ليبلغ دور الـ32، وانتهى مشواره بالخسارة أمام سويسرا (2-0).

دور المجموعات

وودعت خمسة منتخبات عربية البطولة من دور المجموعات، فالمنتخب السعودي تعادل مع أوروغواي (1-1) والرأس الأخضر (0-0)، وخسر أمام إسبانيا (4-0)، بينما خسرت تونس أمام السويد (5-1) واليابان (4-0)، قبل أن تفوز على بنما (3-1). وتعادلت قطر مع سويسرا (1-1)، ثم خسرت أمام كندا (6-0) والبوسنة والهرسك (1-0)، فيما خسر العراق أمام النرويج (4-1) وفرنسا (3-0) والسنغال (2-0)، وغادر الأردن البطولة بعد خسارته أمام النمسا (3-1) والجزائر (2-1) والأرجنتين (2-0).