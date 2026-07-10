هالاند ينتقد تأخير ركلة جزاء مبابي الضائعة

انتقد إرلينغ هالاند، نجم منتخب النرويج، المدة التي استغرقتها مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها كيليان مبابي خلال فوز فرنسا على المغرب في دور الثمانية لكأس العالم 2026، معتبرًا أن الانتظار الطويل أسهم في إضاعة ركلة الجزاء.

واحتسب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة 25، بعد تدخل من نصير مزراوي على مبابي، قبل أن يخضع القرار لمراجعة مطولة عبر تقنية الفيديو، استمرت لأكثر من ثلاث دقائق، قبل تثبيت القرار والسماح بتنفيذ الركلة.

وأهدر مبابي ركلة الجزاء بعدما تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو، لتكون أول ركلة جزاء يهدرها مهاجم فرنسا في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم.

وكتب هالاند، الذي تابع المباراة، عبر حسابه على «سناب شات»: «الاضطرار إلى الانتظار خمس دقائق لتنفيذ ركلة جزاء أمر طويل جدًا»، في تعليق تم تفسيره على أنه انتقاد لطول إجراءات مراجعة تقنية الفيديو قبل تنفيذ الركلة.

ودخل قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين على الخط، منتقدًا طول المراجعة أيضًا، وقال إن الانتظار لأكثر من ثلاث دقائق ليس عادلًا، معتبرًا أن الوقت يعمل ضد المهاجم في مثل هذه المواقف، ويمنح الأفضلية للفريق الذي ارتكب المخالفة.