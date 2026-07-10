ثنائية مبابي وديمبيلي تعيد ذكريات البرازيل 2002

أعادت ملاعب كأس العالم 2026 إحياء زمن العمالقة؛ وبـ«روح فرنسية» انبعث سحر السامبا التاريخي من أقدام كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، ليكررا لوحة العزف الثنائي التي صاغها رونالدو وريفالدو في مونديال 2002.

وبين سرعة مبابي الخارقة وعبقرية ديمبيلي، نجح ثنائي «الديوك» في إشعال مقارنة تاريخية أعادت إلى الأذهان تلك الثنائية التي لا تُنسى قبل نحو ربع قرن، عندما قاد ثنائي السامبا منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم.

وأصبح منتخب فرنسا أول منتخب يسجل فيه لاعبان 5 أهداف أو أكثر لكل منهما في نسخة واحدة من المونديال منذ منتخب البرازيل في نسخة عام 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

وسجل مبابي 8 أهداف، يتشارك بها صدارة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليشعل الصراع على «الحذاء الذهبي» في البطولة، بينما سجل زميله ديمبيلي 5 أهداف حتى الآن.

وسجل رونالدو 8 أهداف في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، بينما أحرز زميله ريفالدو 5 أهداف، ليشكلا وقتها ثنائية أعادت إلى الأذهان ثنائية روماريو وبيبيتو، التي قادت البرازيل للتتويج بمونديال 1994 في الولايات المتحدة.