مبابي يطمئن عشاقه: إصابتي بسيطة

طمأن كيليان مبابي عشاقه بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال فوز فرنسا على المغرب في ربع نهائي كأس العالم، مؤكدًا أنها إصابة بسيطة في الكاحل، ولن تمنعه من مواصلة مشواره مع «الديوك» في البطولة.

وسقط مبابي على أرضية الملعب في الدقيقة 77 متأثرًا بالإصابة، قبل أن يتجه نحو دائرة المنتصف ويطلب التبديل من المدرب ديدييه ديشامب، ما أثار قلق الجماهير الفرنسية، قبل أن يبدد اللاعب المخاوف عقب اللقاء.

وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «إنها إصابة بسيطة على مستوى الكاحل، لكنني بخير. في تلك الفترة، أعتقد أن ماتيتا كان أفضل مني لمواصلة ما تبقى من دقائق».

وعن أسباب تألق فرنسا في النسخة الحالية، قال قائد الهجوم الفرنسي: «نعتبر أنفسنا في مهمة، وربما هي الكلمة الأفضل لوصف ما نحن عليه. لا يوجد مجال للاسترخاء، نحن في نصف النهائي، لكن الطريق لا يزال طويلًا، وندرك أن ما ينتظرنا سيكون أصعب، ونحن جاهزون لمواجهة أي منافس».

وتحدث مبابي أيضًا عن زميله وصديقه أشرف حكيمي، الذي غادر البطولة مع المغرب، قائلًا: «سيكون الأمر أصعب عندما أذهب إليه في غرفة الملابس. كنت هنا من أجل الفوز، لكن في غرفة الملابس سيؤلمني أن أراه حزينًا، أما على أرض الملعب فلست حزينًا بالطبع».

وواصل مبابي أداءه المميز في كأس العالم، ليعادل عدد أهدافه ميسي في النسخة الحالية بـ8 أهداف، ويقلص الفارق مع النجم الأرجنتيني في سباق الهداف التاريخي للمونديال، بتسجيله هدفه رقم 20، بفارق هدف واحد خلف ميسي.