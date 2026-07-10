كيليان مبابي.. أرقام أسطورية على مسرح المونديال

حقق كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، أرقامًا استثنائية وأسطورية، بعدما قاد فرنسا إلى الفوز بهدفين دون رد على حساب المغرب في دور الثمانية لكأس العالم 2026، وبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 60، بعد دقائق من إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو، قبل أن يصنع الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي في الدقيقة 66، ليجمع بين التسجيل والصناعة وإهدار ركلة جزاء في مباراة واحدة.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ منتخب فرنسا يساهم في 100 هدف دولي، بعدما رفع رصيده إلى 64 هدفًا و36 تمريرة حاسمة، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم لاعبي جيله وأبرز نجوم المنتخب الفرنسي عبر تاريخه.

وأشعل مبابي السباق على عرش الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما واصل ضغطه على نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، وقلص الفارق معه إلى هدف واحد فقط، رافعًا رصيده إلى 20 هدفًا مقابل 21 لقائد الأرجنتين، ليبقى الصراع بين النجمين مفتوحًا مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

وبهدفه في شباك المغرب، انفرد مبابي بالرقم القياسي لأكثر لاعب سجل هدف الفوز في مباريات كأس العالم برصيد 8 أهداف، متقدمًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إرلينغ هالاند، اللذين يملكان 7 أهداف لكل منهما، وفقًا لإحصاءات أوبتا.

كما أصبح مبابي أول لاعب في تاريخ المونديال يساهم في 10 أهداف أو أكثر خلال نسختين مختلفتين من كأس العالم، بعدما أنهى نسخة 2022 بـ8 أهداف وتمريرتين حاسمتين، وكرر الحصيلة نفسها في نسخة 2026 بـ8 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وسجل قائد فرنسا في النسخة الحالية لكأس العالم في مرمى السنغال، وإيران، والسويد، وباراغواي، والمغرب، وصنع هدفين أمام النرويج، ليواصل تصدره سباق التألق الهجومي في البطولة.