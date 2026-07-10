مبابي يواصل ملاحقة ميسي في كأس العالم

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي توهجه في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وافتتح مبابي التسجيل لمنتخب فرنسا خلال لقاء منتخب «الديوك» مع نظيره المغربي، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، المقامة حاليًا في بوسطن الأمريكية.

وجاء الهدف عبر تسديدة رائعة من نجم ريال مدريد الإسباني، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، واضعًا الكرة على يسار ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتعانق شباكه.

وبذلك، تمكن مبابي من تعويض ركلة الجزاء التي نفذها في الشوط الأول، بعدما تصدى لها بونو باقتدار، ليصل بذلك إلى 8 أهداف في النسخة الحالية للمسابقة، ويتقاسم بها صدارة ترتيب هدافي المونديال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما استمر مبابي في ملاحقة ميسي في سباق المنافسة بينهما على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما وصل إلى 20 هدفًا خلال مسيرته في البطولة، بفارق هدف واحد خلف النجم الأرجنتيني المتصدر.

وأحرز مبابي 4 أهداف في نسخة مونديال روسيا 2018، و8 أهداف في النسخة الماضية لكأس العالم عام 2022 في قطر، حيث توج خلالها بلقب الهداف، بالإضافة إلى أهدافه الثمانية في النسخة الحالية.

يشار إلى أن هذا هو الهدف الـ64 لمبابي في مسيرته مع منتخب فرنسا، الذي دافع عن ألوانه في 104 مباريات دولية.

وفاز المنتخب الفرنسي 2-0 على المغرب، بفضل هدفي كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 66، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، بينما ودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي.