فرنسا تنهي الحلم المغربي وتتأهل إلى نصف نهائي المونديال

تأهلت فرنسا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2026 بعدما تغلبت على المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب بوسطن، وتنتظر في المربع الذهبي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا.

وفشل منتخب المغرب في الأخذ بثأره من فرنسا، التي كررت تفوقها على «أسود الأطلس» بعد مواجهة المنتخبين في الدور قبل النهائي للنسخة الماضية عام 2022 في قطر.

وأنهى المنتخب الفرنسي الحلم المغربي في النسخة الحالية بعدما حسم المواجهة خلال 6 دقائق في الشوط الثاني، سجلهما كيليان مبابي في الدقيقة 60، ثم عثمان ديمبيلي في الدقيقة 66، ليواصل «الديوك» مشوارهم نحو اللقب.

وقدم المنتخب الفرنسي مباراة قوية، وكان الطرف الأفضل في أغلب فترات اللقاء، حيث برز هجوميًا، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المنتخب المغربي من خلق فرص حقيقية على المرمى الفرنسي، بينما برز ياسين بونو، حارس المغرب، بعدما ذاد عن مرماه في أكثر من فرصة محققة.

وبدأت فرنسا المباراة بضغط هجومي مكثف، وكاد مبابي يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية، لكن ياسين بونو أبعدها إلى ركلة ركنية، قبل أن يتصدى في الدقيقة نفسها لرأسية دايو أوباميكانو من مسافة قريبة.

واحتسب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة 25 بعد عرقلة نصير مزراوي لمبابي داخل منطقة الجزاء، لكن بونو واصل تألقه، وتصدى لركلة الجزاء أمام مبابي في الدقيقة 28.

واستمر الضغط الفرنسي بعد إهدار ركلة الجزاء، إذ مرت تسديدة عثمان ديمبيلي بجوار القائم في الدقيقة 33، ثم أنقذ بونو مرماه مجددًا بتصدٍ رائع أمام ديزيريه دوي بعد دقيقتين، قبل أن تحرم العارضة لوكاس ديني من التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وأنهى المنتخبان الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الفرنسية الواضحة، بعدما سددت فرنسا 13 كرة، بينها ثلاث محاولات بين القائمين والعارضة، مقابل تسديدة واحدة للمغرب دون أي محاولة على المرمى.

وواصلت فرنسا أفضليتها في الشوط الثاني، وأهدر مبابي فرصة محققة في الدقيقة 56 عندما سدد خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعوض ذلك سريعًا بهدف جميل، وضع الكرة به في الزاوية اليمنى لمرمى بونو.

وحاول المدرب محمد وهبي تنشيط صفوف المغرب بإشراك سفيان رحيمي وسفيان أمرابط بدلًا من بلال الخنوس وأيوب بوعدي في الدقيقة 62، لكن فرنسا وجهت الضربة الثانية سريعًا عبر ديمبيلي، الذي سجل الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد أربع دقائق.

وسدد عز الدين أوناحي كرة قوية في الدقيقة 83، لكن الحارس الفرنسي تصدى لها بثبات، ثم مرت رأسية نائل العيناوي بجوار القائم، في أبرز محاولات «أسود الأطلس» خلال اللقاء.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية، ويودع المغرب البطولة مرفوع الرأس بعد مشوار لافت، بينما واصلت فرنسا طريقها نحو نصف النهائي بثقة، معززة طموحاتها في المنافسة على اللقب.