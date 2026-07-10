ياسين بونو ينضم إلى أساطير كأس العالم (فيديو)

رسخ ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، اسمه بين أبرز حراس المرمى في تاريخ كأس العالم، بعدما تصدى لركلة جزاء جديدة في النسخة الحالية للمونديال، معادلًا الرقم القياسي لأكثر الحراس تصديًا لركلات الجزاء في البطولة منذ عام 1966، وفقًا لإحصائيات شبكة أوبتا.

وتصدى بونو لركلة جزاء أمام كيليان مبابي في الدقيقة 28، في المواجهة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026.

ورفع حارس المغرب رصيده إلى أربع ركلات جزاء تصدى لها في كأس العالم، باحتساب ركلات الترجيح، ليعادل إنجاز الألماني هارالد شوماخر، والأرجنتيني سيرجيو جويكوتشيا، والكرواتيين دانييل سوباشيتش ودومينيك ليفاكوفيتش.

ووفقًا للأرقام، فإن نجم «أسود الأطلس» واجه 9 ركلات جزاء في نهائيات كأس العالم، بما في ذلك ركلات الترجيح، ولم ينجح سوى لاعبين اثنين في هز شباكه، بينما تصدى لـ4 ركلات، وأُهدرت 3 ركلات خارج المرمى.

ويعد بونو أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، وتألق بشكل لافت منذ النسخة الماضية عام 2022 في قطر، وقاد «أسود الأطلس» إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المركز الرابع، فيما واصل تألقه في النسخة الحالية، وظهر كواحد من أفضل حراس البطولة.