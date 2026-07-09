وُلد في فرنسا واختار مصر.. من هو هيثم حسن الذي خطف أنظار العالم؟





خطف هيثم حسن الأنظار خلال مشاركاته مع منتخب مصر، بعدما قدم مستويات مميزة بفضل سرعته ومهاراته العالية في المراوغة، ليصبح أحد أبرز الوجوه الجديدة في صفوف الفراعنة. لكن قصة اللاعب لا تقتصر على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى جذور مصرية عريقة وأصول نوبية جعلته يتمسك بتمثيل منتخب مصر رغم تعدد الخيارات أمامه.

ولد هيثم حسن في 8 فبراير 2002 بمدينة بانيوليه الفرنسية، ونشأ في فرنسا حيث تلقى تكوينه الكروي داخل أكاديميات فرنسية، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع أندية فرنسية، ثم ينتقل إلى الكرة الإسبانية، حيث يلعب حاليا مع ريال أوفييدو في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويشغل مركز الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب على الجبهة اليسرى وصانع ألعاب. ويرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2027.

وولد هيثم ونشأ في فرنسا، فوالده، يسري فؤاد عبدالحليم حسن، ينتمي إلى محافظة أسوان، وتحديدا إلى جزيرة ألفنتين، وهي إحدى أشهر الجزر النوبية التاريخية في نهر النيل. وتؤكد مصادر من أسرته أن العائلة تعود أيضا إلى منطقة توشكى بمحافظة أسوان، وهو ما يفسر اعتزاز اللاعب الدائم بأصوله النوبية المصرية.

أما والدته فهي تونسية الجنسية، وهو ما منح اللاعب ارتباطا بثلاث دول؛ إذ وُلد في فرنسا، وينحدر والده من مصر، بينما تعود والدته إلى تونس. وبسبب ذلك، امتلك هيثم حسن فرصة تمثيل أكثر من منتخب على المستوى الدولي.

ولعب هيثم في الفئات السنية لمنتخب فرنسا، كما حاول الاتحاد التونسي لكرة القدم ضمه، إلا أنه حسم قراره في النهاية باختيار تمثيل منتخب مصر. وكشف أفراد من عائلته أن اللاعب تمسك بارتداء قميص الفراعنة منذ البداية، رغم الإغراءات والمحاولات لاستقطابه من منتخبات أخرى، ليبدأ بعدها مشواره الدولي مع المنتخب المصري.

ويتميز هيثم حسن بسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة والانطلاق في المساحات الضيقة، وهو ما جعله يحظى بإشادة واسعة عقب ظهوره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث اعتبره كثير من المحللين الرياضيين أحد أبرز اكتشافات المنتخب خلال البطولة، وواحدا من اللاعبين الذين يعول عليهم الجمهور المصري في السنوات المقبلة.

وبعد مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026، كان هيثم حسن أحد أكثر لاعبي المنتخب المصري حصولًا على الإشادة، ليس فقط في الإعلام المصري، بل أيضًا في الصحافة الأجنبية التي اعتبرت ظهوره أمام بطل العالم نقطة تحول في مسيرته.

ماذا قدم هيثم حسن أمام الأرجنتين؟

شارك هيثم حسن أساسيا في تشكيلة حسام حسن، وأربك دفاع الأرجنتين منذ الدقائق الأولى بفضل سرعته ومهاراته في المراوغة، وكان مصدرًا دائمًا للخطورة على الجبهة اليسرى، كما ساهم في نقل الهجمات بسرعة ومنح محمد صلاح مساحات أكبر للتحرك. وأجمع محللون على أن الجناح الشاب كان أحد أبرز مفاتيح التفوق المصري وتسجيل هدفين في مرمى التانغو، قبل عودة الأرجنتين والفوز 3-2 في الدقائق الأخيرة.

ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن هيثم؟

أبرز الإشادات جاءت من موقع HITC البريطاني، الذي نشر تقريرًا بعنوان: "من هو هيثم حسن؟ نجم مصر الذي كاد يطيح بليونيل ميسي من كأس العالم"، مؤكدا أن اللاعب لفت أنظار الأندية الأوروبية بعد الأداء الذي قدمه أمام الأرجنتين، ووصفه بأنه أحد أبرز اكتشافات البطولة، وأنه مقدر له اللعب في مستوى أعلى.

أما صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فأكدت أن قرار حسام حسن بالدفع بهيثم حسن منذ البداية كان مفاجأة تكتيكية أربكت الأرجنتين، مشيرة إلى أن جناح ريال أوفييدو صنع مشاكل مستمرة لدفاع بطل العالم بفضل سرعته وقدرته على المراوغة، واعتبرت أنه “خطف الأنظار” رغم خسارة مصر.

لغز صلاح الجديد

وفي أستراليا، تناول موقع Football360 اللاعب تحت عنوان "لغز صلاح الجديد"، مشيرًا إلى أن هيثم حسن أصبح أحد أكثر اللاعبين الذين أثاروا فضول الجماهير الأوروبية بعد مستواه في كأس العالم، وأن مباراة الأرجنتين رفعت أسهمه بشكل كبير في سوق الانتقالات.

اهتمام الأندية الأوروبية

ولم تتوقف أصداء المباراة عند الإشادات الإعلامية، إذ كشفت تقارير أن نادي سيلتيك الاسكتلندي تقدم بعرض لضم هيثم حسن بعد تألقه مع منتخب مصر، معتبرا أن مستواه في كأس العالم، خاصة أمام الأرجنتين، عزز قناعة النادي بقدرته على النجاح في الدوري الاسكتلندي والمنافسات الأوروبية.

شاتورو الفرنسي

بدأ هيثم حسن مع فريق شاتورو الفرنسي عام 2018 ولعب مباراته الأولى مع الفريق في أكتوبر من ذلك العام.

فياريال الإسباني

وفي عام 2020 وقّع هيثم حسن عقدًا مع نادي فياريال الإسباني لكنه لعب مع الفريق الرديف للفريق الإسباني قبل أن يذهب على سبيل الإعارة إلى صفوف ميرانديس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ريال أوفييدو الإسباني

وانتقل الجناح المصري بعد ذلك إلى سبورتنغ خيخون على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل كامل إلى ريال أوفييدو الإسباني والذي مازال يلعب معه.

القيمة السوقية

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بسوق الانتقالات، تبلغ القيمة السوقية لهيثم حسن 3.50 ملايين يورو (3.99 ملايين دولار أمريكي).

وكان هيثم قد انتقل من صفوف فياريال إلى صفوف ريال أوفييدو مقابل 1.50 مليون يورو (1.71 مليون دولار).

اكتشاف موهبة هيثم حسن

كشف وسيم أحمد، العضو السابق بلجنة اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل اكتشاف موهبة هيثم حسن، والدور الذي لعبه في إقناع اللاعب بتمثيل منتخب مصر.

يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية

وأوضح وسيم أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أن هيثم حسن يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية، وينحدر من أب مصري وأم تونسية، وهو ما منحه أحقية تمثيل أكثر من منتخب على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن اهتمامه بمتابعة اللاعبين المصريين في الخارج بدأ منذ عام 2008، عندما دعا الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تكثيف البحث عن أصحاب الأصول المصرية للاستفادة من مواهبهم في دعم المنتخبات الوطنية.

وأضاف أن من أبرز ثمار هذا المشروع انضمام سام مرسي إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم 2018، مؤكدًا أنه واصل متابعة المواهب الشابة حتى لفت هيثم حسن انتباهه، خاصة بعدما أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وسجل اسمه كأصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي بعمر 16 عامًا.

وأوضح أنه تواصل مع أسرة هيثم حسن لإقناعه بارتداء قميص منتخب مصر، في وقت كان فيه الاتحاد التونسي لكرة القدم يسعى أيضًا لضمه مستفيدًا من جنسية والدته. وأكد أن اللاعب كان يمتلك الجنسية المصرية، إلا أن مشاركته الدولية استلزمت استخراج جواز سفر مصري ساري وتحديث بياناته لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واختتم وسيم أحمد حديثه بالإشارة إلى أن تأخر ظهور هيثم حسن مع منتخب مصر لم يكن لأسباب فنية، وإنما بسبب استكمال إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لدى الاتحاد الدولي، قبل أن يصبح مؤهلًا رسميًا لتمثيل الفراعنة على المستوى الدولي.

فيديو