الإصابات تقلق «الأسود الثلاثة» قبل موقعة النرويج



تزايد القلق داخل معسكر المنتخب الإنجليزي قبل مباراة النرويج في الدور ربع النهائي كأس العالم 2026 بسبب عدد من الإصابات التي ضربت لاعبي «الأسود الثلاثة» ما يهدد مشاركتهم في المواجهة المرتقبة.



ويسابق الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي الزمن لتجهيز الثلاثي ديكلان رايس ومارك غويهي وريس جيمس، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية من أجل اللحاق باللقاء.

وأشارت إلى أن الثلاثي غاب عن التدريبات الجماعية للمنتخب الإنجليزي واكتفوا ببرامج تأهيلية منفصلة، انتظاراً لعودتهم إلى التدريبات الجماعية.



ويعاني رايس من إصابة في العضلة الخلفية، فيما تعرض جويهي لإجهاد عضلي، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية لحاقه بالمباراة، بينما تبدو فرص ريس جيمس أكثر تعقيداً، بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ولا تزال مشاركته محل شك.



وتلقى المنتخب الإنجليزي ضربة إضافية بعد تأكد غياب لاعب الوسط جوردان هندرسون حتى نهاية البطولة، إثر خضوعه لجراحة بعد إصابته بكسر في الذراع بعد سقوطه خلال محاولته القفز من لوحة الإعلانات عقب الفوز على المكسيك.



وعاد هندرسون إلى مقر إقامة المنتخب، حيث قرر المدرب الألماني توماس توخيل الإبقاء عليه مع الفريق، تقديراً لدوره القيادي وتأثيره الإيجابي داخل المجموعة.

كما يواجه توخيل أزمة بسبب غياب المدافع جاريل كوانساه، الذي سيغيب عن مواجهة النرويج للإيقاف بعد طرده أمام المكسيك، ما يقلص الخيارات الدفاعية المتاحة قبل اللقاء.