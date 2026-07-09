توقعات الذكاء الاصطناعي لمواجهة المغرب وفرنسا.. هل يحقق أسود الأطلس المفاجأة؟





يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة النارية بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يحمل ذكريات صدامهما التاريخي في نصف نهائي مونديال 2022، عندما خطف المغرب الأضواء بوصوله إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وتقام المباراة في الساعة الثانية عشرة الليلة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ومصر..

ومع تطور أدوات التحليل الرياضي، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم لدراسة أداء المنتخبات، مستوى اللاعبين، القوة الهجومية والدفاعية، من أجل تقديم توقعات رقمية قبل المباريات الكبرى.

وبحسب توقعات وتحليلات الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بأفضلية نسبية، بفضل امتلاكه تشكيلة مليئة بالنجوم، وخبرة كبيرة في الأدوار الإقصائية، إلى جانب تنوع الحلول الهجومية بقيادة كيليان مبابي، وقدرة الفريق على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة

لكن التحليل لا يستبعد قدرة المنتخب المغربي على تحقيق مفاجأة جديدة، خاصة أن "أسود الأطلس" أثبتوا قدرتهم على مواجهة كبار العالم بفضل التنظيم الدفاعي، والانضباط التكتيكي، والسرعة في التحولات الهجومية. ويرى الذكاء الاصطناعي أن صمود المغرب أمام الضغط الفرنسي واستغلال الفرص القليلة سيكونان مفتاح تغيير سيناريو المباراة.

ووفقًا لتحليلات الذكاء الاصطناعي، فإن فرنسا تملك النسبة الأعلى للفوز في الوقت الأصلي، مع توقع مواجهة متقاربة قد تحسمها تفاصيل صغيرة. وتشير بعض النماذج التحليلية إلى أن فرص فوز فرنسا تبلغ نحو 61.7%، مقابل 16.2% لفوز المغرب، بينما تبلغ احتمالية التعادل نحو 22.1%، ما يعني إمكانية اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

ويرجح شات جي بي تي أفضلية فرنسا بسبب القوة الهجومية والعمق الكبير في قائمة اللاعبين، إضافة إلى وجود عناصر قادرة على تغيير مجريات اللقاء، وعلى رأسها كيليان مبابي، الذي يمثل أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم. كما يمتلك المنتخب الفرنسي توازنًا بين السرعة في الهجوم والقدرة على السيطرة في المباريات الكبرى.

في المقابل، يعتمد المنتخب المغربي على هوية مختلفة تقوم على الصلابة الدفاعية والروح القتالية والقدرة على إغلاق المساحات أمام المنافسين.

ويعوّل المنتخب المغربي على مجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات لافتة في البطولة، يتقدمهم أشرف حكيمي الذي يشكل مصدر قوة على الجبهة اليمنى بفضل سرعته وقدرته على المساندة الهجومية والدفاعية، إلى جانب سفيان رحيمي الذي برز بحسه التهديفي وتحركاته الخطيرة داخل منطقة الجزاء، وإبراهيم دياز الذي يمنح الفريق حلولا هجومية بفضل مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص. ويرى التحليل أن تألق هذا الثلاثي قد يكون مفتاح المغرب لمجاراة فرنسا وربما صناعة مفاجأة جديدة في كأس العالم.

ورغم أن الأرقام تمنح فرنسا الأفضلية قبل صافرة البداية، فإن كرة القدم أثبتت مرارًا أن التوقعات لا تحسم المباريات، وهو ما يجعل مواجهة المغرب وفرنسا مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين منتخب يسعى لمواصلة طريقه نحو اللقب، ومنتخب يبحث عن كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.