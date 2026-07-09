الأكبر سناً في التاريخ.. مونديال 2026 يكسر رقماً قياسياً



دخلت نسخة 2026 تاريخ كأس العالم، بعدما أصبحت النسخة الأكبر سناً في تاريخ البطولة، منذ بدء تسجيل أرقام وإحصائيات البطولة عام 1966، بعد أن شهدت مشاركة كبيرة لعدد كبير من اللاعبين بأعمار كبيرة تجاوزوا منتصف الثلاثينيات.



وكان يعتقد بعد مونديال قطر 2022 أن أسماء بارزة، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش ومانويل نوير وإيفان بيريشيتش، خاضت آخر ظهور لها في كأس العالم، لكنهم عادوا مجدداً وظهروا في النسخة الحالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وكشفت شبكة «أوبتا» المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم أن متوسط أعمار التشكيلات الأساسية التي شاركت في مباريات البطولة حتى بعد انتهاء دور الـ 16 بلغ 28 عاماً و117 يوماً، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة روسيا 2018 بفارق 106 أيام.



وتراوح متوسط أعمار التشكيلة الأساسية للمنتخبات خلال الفترة من 1982 و2014 بين 27 عاماً و18 يوماً و27 عاماً و248 يوماً، قبل أن تبدأ الأعمار بالارتفاع بصورة ملحوظة خلال النسخ الثلاث الأخيرة.



وضمت كأس العالم الحالية 2026 4 لاعبين ضمن قائمة أكبر 10 لاعبين سناً شاركوا في تاريخ المونديال على الإطلاق، وهم كريستيانو رونالدو وغيليرمي أوتشوا ولوكا مودريتش وإيدين دجيكو، وهو رقم لم تحققه أي نسخة سابقة، كما حضرت أسماء أخرى تجاوزت الـ 39 عاماً ضمن قائمة الأكبر سناً.



كما شهدت البطولة مشاركة لاعبين بعمر الأربعين تقريباً مثل مانويل نوير، وفوزينيا، وفرناندو موسليرا، ويوتو ناغاتومو، وهرنان جالينديز.



وسجل الإنجليزي دان بيرن رقماً لافتاً بعدما أصبح أكبر لاعب ميدان يخوض أول مباراة له مع إنجلترا في كأس العالم بعمر 34 سنة و58 يوماً، منذ ستانلي ماثيوز عام 1950، وذلك خلال مواجهة المكسيك في دور الـ 16.



كما دخلت منتخبات عدة سجلات البطولة، إذ دفعت إيران بأكبر تشكيلة أساسية سناً منذ عام 1966 أمام بلجيكا، حيث بلغ معدل أعمار تشكيلة إيران في المباراة 32 عاماً و181 يوماً، بينما سجلت الرأس الأخضر وكولومبيا اثنتين من أكبر التشكيلات سناً في الأدوار الإقصائية بعمر 31 عاماً و197 يوماً و30 عاماً و344 يوماً.



ومع اقتراب مونديال 2026 على نهايته، فقد أكدت النسخة الحالية استمرار هيمنة جيل من النجوم المخضرمين، الذين أثبتوا أن الخبرة لا تزال عنصراً حاسماً في أحيان كثيرة، وأن التألق في كأس العالم لا يرتبط بالعمر.