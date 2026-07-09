جاستن بيبر ينضم إلى نجوم حفل نهائي المونديال



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر إلى نجوم حفل نهائي المونديال لإحياء حفل تاريخي بين الشوطين والأول من نوعه في نهائي كأس العالم 2026، والذي سيقام يوم الأحد 19 يوليو 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي.



ويشهد هذا الحدث الضخم مشاركة كوكبة من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، حيث يتشارك جاستن بيبر إحياء الحفل مع مادونا وشاكيرا وفرقة بي تي إس، إلى جانب ظهور خاص للنجم الكاميروني بورنا بوي، الذي سيقدم فقرته الموسيقية خلال البث المباشر للحفل، الذي يمتد لـ 11 دقيقة، بالإضافة إلى قائد الأوركسترا الفنزويلي غوستافو دوداميل، وكورال بي إس 22، بمشاركة فرقة كولدبلاي، بقيادة كريس مارتن، الذي يتولى الإشراف الفني على العرض.



ويهدف هذا العرض الاستثنائي، الذي تنتجه منظمة جلوبال سيتيزن، بالتعاون مع لايف نيشن ودون آند دستد، إلى دعم صندوق فيفا وجلوبال سيتيزن للتعليم العالمي، وهو مبادرة إنسانية تسعى لجمع 100 مليون دولار لتوسيع نطاق وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، وفرص ممارسة كرة القدم حول العالم.



ونجحت المبادرة حتى الآن في جمع أكثر من 50 مليون دولار، ويشمل ذلك تبرعاً بقيمة دولار واحد من قيمة كل تذكرة مبيعة في مباريات المونديال الحالي لدعم المشاريع الاجتماعية.