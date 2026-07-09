كولينا يعلق على القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين



قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، إن قرار إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين في دور الستة عشر من كأس العالم 2026 جاء وفق آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد، مؤكداً عدم وجود أي تأثير على استقلالية حكام البطولة.



وأوضح كولينا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا أن تقنية الفيديو تراجع مرحلة الاستحواذ الهجومي بعد كل هدف، وإذا رصدت مخالفة مؤثرة في بناء الهجمة، توصي الحكم بمراجعة اللقطة ميدانياً.



وأضاف أنه لا يوجد حد زمني أو مكاني يفصل بين المخالفة وتسجيل الهدف، ما دامت الواقعة جزءاً من مرحلة الاستحواذ التي أفضت مباشرة إلى الهدف.



واستشهد كولينا بالحالة التي سبقت هدف مصر الملغى، قائلاً: إن لاعب الوسط مروان عطية دهس بوضوح على قدم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، وهو ما اعتبرته تقنية الفيديو مخالفة تستوجب إلغاء الهدف.



وأكد أن المخالفة تظل مخالفة سواء بدت واضحة أم لا، وإذا لم يرها حكم الساحة، يحق لتقنية الفيديو التدخل لإبلاغه ومراجعة القرار.



وعن مطالبة المنتخب المصري باحتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة، قال كولينا: إن المدافع لمس الكرة أولاً، وإن الاحتكاك اللاحق بين صلاح وجوليان ألفاريز اعتبر احتكاكاً طبيعياً لا يستوجب احتساب مخالفة.



ولم يتطرق كولينا إلى مطالبة أخرى باحتساب ركلة جزاء لصالح حمدي فتحي بعد شد قميصه داخل منطقة الجزاء، وهي لقطة أثارت اعتراضات واسعة من المنتخب المصري خلال المباراة.



وأبدى كولينا رضاه بصورة عامة عن مستوى التحكيم في البطولة، رغم إقراره بأن بعض الأمور لم تسر كما كان متوقعاً في ظل العدد الكبير من المباريات وضيق الفترة الزمنية بينها.



وأضاف أن حكام البطولة يعملون على مراجعة أدائهم باستمرار، ويبذلون مزيداً من الجهد لضمان الجاهزية الكاملة للمباريات المقبلة وتفادي تكرار الأخطاء.



ورفض كولينا الاتهامات التي تشكك في نزاهة حكام كأس العالم، معتبراً أنها قد تعرض الحكام وعائلاتهم لتهديدات، ووصف ذلك بأنه أمر غير مقبول.



وأكد أن منظومة التحكيم في فيفا تعمل باستقلالية كاملة، نافياً إمكانية تدخل أي جهة في قرارات الحكام، بما في ذلك رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.



واختتم مشدداً على أن الحكام شأنهم شأن اللاعبين والمدربين، يسعون دائماً إلى اتخاذ أفضل القرارات الممكنة وتقديم أعلى مستوى من الأداء خلال البطولة.