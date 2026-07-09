أشهر 10 بطاقات حمراء في مباراة واحدة.. تعرف إلى الأرجنتيني تيلو حكم موقعة فرنسا والمغرب



يخطف الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الأنظار قبل مواجهة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم، بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة اللقاء المرتقب في بوسطن.



وأثار تعيين تيلو البالغ 44 عاماً نقاشاً واسعاً، وجدلاً كبيراً بسبب اختيار طاقم أرجنتيني بالكامل لإدارة المباراة في سابقة هي الأولى من نوعها في النسخة الحالية لكأس العالم التي تشهد مباراة تعيين الطاقم بالكامل من جنسية واحدة، على خلاف المباريات السابقة حيث يكون حكم الساحة من إحدى الدول ومساعديه من دول أخرى.



وسبق للحكم الأرجنتيني أن أدار مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال 2022 في قطر، والتي انتهت بفوز «أسود الأطلس» بهدف دون رد.



ورغم أن تيلو يعد من الحكام أصحاب الخبرة إلا أن سجله به واقعة شهيرة في مباراة راسينغ كلوب وبوكا جونيورز والتي شهدت حالة فوضى كبيرة وأشهر خلالها 10 بطاقات حمراء بعد شجار جماعي.



ويعتمد الحكم الأرجنتيني أسلوباً صارماً في تطبيق القوانين، ويعرف بسرعة إشهار البطاقات، ففي أول مباراتين له بالمونديال، وزع 7 بطاقات صفراء، ليصبح من أكثر الحكام إشهاراً للبطاقات في المونديال.



وأثارت القرارات التحكيمية الجدل في كأس العالم 2026، خصوصاً بعد أداء طاقم التحكيم الفرنسي الذي أداء مباراة مصر والأرجنتين في ثمن النهائي، وشهدت العديد من الحالات الجدلية.



وتساءل متابعون عن السر في تعيين طاقم أرجنتيني بالكامل لأول مرة في النسخة الحالية على خلاف المعتاد، في الوقت الذي علق فيه ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على تعيين الحكم بأنه يأمل أن يقدم أداءً يماثل الأداء الذي قدمه الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير في مباراة مصر والأرجنتين.