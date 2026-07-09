مونديال 2026.. موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المباراة المثيرة والمرتقبة، الليلة، والتي تجمع منتخبي المغرب وفرنسا على ملعب بوسطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

يواصل منتخب المغرب كتابة التاريخ بقيادة مديره الفني محمد وهبي، وواصل عروضه القوية في دور الـ16، بعدما قدم أداءً مميزًا واكتسح كندا بثلاثية نظيفة، ليحجز مكانه بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم.

وكان المنتخب المغربي تغلب على هولندا في دور الـ32، عقب تعادل المنتخبين بنتيجة (1-1)، قبل أن يحسم "أسود الأطلس" بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح.

وسيواجه المغرب منتخب فرنسا القوي والذي بلغ دور الثمانية بعدما تجاوز عقبة باراغواي بصعوبة بالغة في دور الـ16، محققاً انتصاراً بنتيجة (1-0) وكان قد اكتسح المنتخب السويدي بثلاثية نظيفة في دور الـ32.

مواجهات الفريقين

يستضيف ملعب بوسطن المواجهة السابعة في تاريخ لقاءات المنتخبين، والثانية فقط في إطار العرس الكروي كأس العالم.

وشهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي والفرنسي العديد من اللقاءات الودية والرسمية، وكانت البداية في فبراير 1988 عندما فازت فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.

وفي مايو 1998، تعادل المنتخبان 2-2 في بطولة كأس الملك الحسن الثاني الودية الدولية، قبل أن يحسم المنتخب المغربي اللقاء بركلات الترجيح 8-7.

وعادت فرنسا لتتفوق بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت في يناير 1999، ثم حققت أكبر انتصاراتها على المغرب بنتيجة 5-1 في لقاء ودي آخر خلال يونيو 2000.

وفي نوفمبر 2007، انتهت المواجهة الودية بين المنتخبين بالتعادل 2-2، قبل أن يتجدد اللقاء في نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث فازت فرنسا 2-0 لتبلغ المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والمغرب

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق مباريات كأس العالم 2026، مباراة فرنسا والمغرب في كأ عبر beIN SPORTS MAX.

عبر الإنترنت

كما يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

موعد مباراة فرنسا والمغرب

تقام مباراة المغرب وفرنسا في الساعة الثانية عشرة الليلة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت المغرب، والحادية عشرة بتوقيت السعودية ومصر على ملعب بوسطن.

5 حكام من دولة واحدة لقمة المغرب وفرنسا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة المغرب وفرنسا في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حكام المبارة

قررت لجنة الحكام في "الفيفا" إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيمي أرجنتيني بالكامل بقيادة فاكوندو تيو، ويعاونه بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي، ويأتي داريو هيريرا، حكما رابعا، وكريستيان نافارو احتياطيا.

تشكيل المغرب المتوقع

حارس المرمىt ياسين بونو

الدفاع أشرف حكيمي - عيسى ديوب - شادي رياض - نصير مزراوي

الوسط نبيل العيناوي - أيوب بوعدي- بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز

الهجومtرحيمي

تشكيل فرنسا المتوقع

حارس المرمىtماينان

الدفاع كوندي - أوباميكانو - صاليبا - ديني

الوسط كونيه - رابيو-ديمبلبي - أوليسي - باركولا

الهجومtكيليان مبابي