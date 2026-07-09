تصريحات أوديغارد تشعل مواجهة إنجلترا والنرويج



أكد مارتن أوديغارد، لاعب منتخب النرويج لكرة القدم، أن فريقه مستعد لإظهار قوته مجددا في لقائه ضد إنجلترا، السبت بدور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وتتجه الأنظار إلى ملعب هارد روك، حيث يسعى المنتخب النرويجي لتكرار فوزه المذهل 2 - 1 على البرازيل عندما يواجه رجال المدرب الألماني توماس توخيل في ميامي.



وبفضل ثنائية إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اجتاز منتخب النرويج عقبة نظيره البرازيلي، يوم الأحد الماضي، ليصبح المنتخب الاسكندنافي الآن مستعدا لإنهاء آمال الإنجليزي في المونديال.



وقال أوديغارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالتأكيد نعرف جودتهم. أعرفهم جيدا».



وأضاف اللاعب النرويجي: «إنهم لاعبون متميزون، نجوم عالميون، يلعبون لأحد أفضل المنتخبات الوطنية في العالم حاليا، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا».



واستدرك أوديغارد: «لكنني أعتقد أن البرازيل كانت مثلهم. كنا الفريق الأقل حظوظا في الفوز، وكما رأيتم، كل شيء وارد في كرة القدم، لذا، نعم، سنبذل قصارى جهدنا ونرى ما يمكننا القيام به، ونتطلع إلى المباراة».



وتابع: «صحيح أن الكثير منا يلعب في إنجلترا، لذا نعرفهم جيدا. من الواضح أننا لعبنا ضد العديد من هؤلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فإننا ندرك مستوياتهم، لكن الأمر يتعلق بالفريق بأكمله».



وشدد أوديغارد على أنه «يتعين علينا أن نكون مستعدين، وأن نحلل الخصم كما نفعل دائما قبل أي مباراة، وأن نثق في قدراتنا».



وأوضح: «أعتقد أننا أظهرنا للعالم أجمع أننا فريق جيد، وكما قلت، في كرة القدم كل شيء ممكن، وحتى لو كنا الفريق الأقل حظوظا مرة أخرى، فلننتظر ونرى ما سيحدث. لنستعد جيدا ولنستمتع بكرة القدم وهذه اللحظة معا».



ومن المتوقع أن تتحلى المباراة بين المنتخبين المصنفين في المركزين الرابع والـ19 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات بالإثارة، حيث ستكون القدرة على التأقلم مع حرارة ورطوبة ميامي عاملا حاسما.



وسافر منتخب النرويج إلى فلوريدا الثلاثاء، وتدرب في مرافق نادي إنتر ميامي الأمريكي في فورت لودرديل في اليوم التالي، بينما يقيم المنتخب الإنجليزي في مقره بمدينة كانساس سيتي الحارة حتى الجمعة.



وعلق أوديغارد على الأجواء قبل اللقاء المنتظر، قائلا: «أعتقد أنه تغيير كبير بالنسبة لنا جميعا. نحن من النرويج، لذا لسنا معتادين على هذا النوع من الطقس الحار».



وألمح: «لكن أعتقد أن الأمر الجيد هو أننا هنا منذ فترة. لقد وصلنا للولايات المتحدة مبكرا، ونحن الآن معتادون على الأجواء، وأشعر أننا قدمنا ​​أداء جيدا للغاية في المباريات».



واختتم نجم منتخب النرويج تصريحاته قائلا: «ربما عانينا من بعض التقلصات في إحدى المباريات، ولكن بصرف النظر عن ذلك، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وقد اعتدنا على الوضع الآن، لذا فإنها لا تشكل مشكلة كبيرة».