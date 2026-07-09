نيمار يفكر في إنهاء مسيرته الكروية

يدرس النجم البرازيلي المخضرم نيمار جونيور اعتزال كرة القدم بعد الإعلان عن انتهاء مسيرته الدولية، عقب خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2026.

وذكرت تقارير صحفية في البرازيل أنه، بعد تسجيله الهدف الوحيد في الخسارة 2-1 أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026، قرر نيمار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وكشفت شبكة «يو أو إل» البرازيلية أن نيمار يقضي حاليًا إجازة مع عائلته، سيفكر خلالها في مستقبله، بينما يؤكد المقربون منه أن النجم البرازيلي يشعر بالملل من عالم كرة القدم، حتى قبل مشاركته في مونديال 2026.

وأضافت أن نيمار اشتكى لعدد من أصدقائه من شعوره بعدم تقدير مسيرته مع منتخب البرازيل، التي امتدت 15 عامًا.

ويمتد عقد نيمار مع ناديه سانتوس البرازيلي حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهناك تكهنات بأن مباراة البرازيل أمام النرويج، التي أقيمت في 5 يوليو/تموز، ستكون الأخيرة له.

وأضافت الشبكة البرازيلية أنه، رغم أن السيناريو الأرجح هو استمرار نيمار مع سانتوس خلال الأشهر المقبلة، فإن المقربين منه يلمحون إلى أن هذه الخطوة غير مؤكدة.

وأشارت إلى أن نيمار أمامه حاليًا ثلاثة خيارات، أولها الالتزام بتعاقده مع سانتوس حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وثانيها الانضمام إلى نادٍ يتسم بضغوط أقل، وثالثها الاعتزال.

وختمت بأن هناك ترقبًا لقرار نيمار في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتناقش مع مسؤولي سانتوس، الذي لم يعلن بعد موعد عودته إلى الفريق.