من هنري إلى شيرر.. أساطير الكرة يفتحون النار على حكم مصر والأرجنتين

لم تكن مواجهة مصر والأرجنتين في أتلانتا مجرد مباراة مثيرة انتهت بـ"ريمونتادا" درامية لحامل اللقب، بل تحولت إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 جدلا، بعدما أشعلت القرارات التحكيمية نقاشا واسعا تجاوز حدود الجماهير المصرية.

وبينما احتفل المنتخب الأرجنتيني بعبور مثير، تصاعدت الانتقادات من نجوم عالميين سابقين شككوا في طريقة التعامل مع بعض الحالات الحاسمة، خاصة مع تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في لقطة وإغفال مراجعة لقطات أخرى.

وأعرب محللون ولاعبون سابقون عن استغرابهم من عدم مراجعة بعض اللقطات المثيرة للجدل، خاصة قبل هدف الفوز الأرجنتيني، مقارنة بالتدخل الحاسم لإلغاء هدف مصر.

وتركز الجدل حول حالتين رئيسيتين؛ الأولى إلغاء هدف مصطفى "زيكو" في الدقيقة 58 بعد تدخل تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على مروان عطية في بداية الهجمة، وهو قرار أثار اعتراضات رغم أن الإعادة أظهرت وجود التحام اعتبره الحكم مخالفة.

أما الحالة الثانية فكانت هدف الفوز الأرجنتيني في الدقيقة 90+3، حيث اعترض المصريون على وجود تدخل ضد محمد صلاح ومسك حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل الهدف، مع غياب تدخل تقنية الفيديو، ما أثار تساؤلات حول اختلاف التعامل مع الحالات المشابهة.

ودخل نجوم مثل تييري هنري وآلان شيرر وإيان رايت وروب جرين وجيمي كاراغر على خط الأزمة، حيث ركزوا على مسألة اختلاف معايير تطبيق تقنية الفيديو، معتبرين أن العدالة التحكيمية تحتاج إلى وضوح أكبر وتوحيد طريقة التعامل مع الحالات المشابهة. وأعاد الجدل فتح النقاش حول دور الـVAR في البطولات الكبرى، وما إذا كان يحقق العدالة الكاملة أم يترك مساحة لقرارات قد تغير مصير المباريات.

تيري هنري

وعلق تيري هنري نجم منتخب فرنسا السابق على هزيمة منتخب مصر أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين بقوله :"أنا لا أنتقص من جودة الأرجنتين بأي شكل لأن لديهم لاعبين عالميين المستوى، لكنني لا أعتقد أنهم كانوا يستحقون الفوز بهذه المباراة مصر بذلت جهداً هائلاً لبناء تقدم بفارق هدفين دافعوا بشجاعة، هاجموا بثقة واستحقوا كل جزء من هذا التقدم".

وأضاف:" النقطة التحولية، في رأيي، كانت التحكيم. لم أوافق على ركلة الجزاء التي منحت للأرجنتين في وقت سابق من المباراة، وبعد ذلك شعرت وكأن كل قرار مهم كان يذهب ضد مصر. سواء وافق الناس أم لا، تلك اللحظات غيرت إيقاع المباراة وأعطت الأرجنتين الزخم الذي كانت بحاجة ماسة إليه".

وختم :"مصر ستغادر هذا البطولة وهي تشعر بالحزن الشديد لأنهم كانوا قريبين جداً من إحدى أعظم الانتصارات في تاريخهم. أحياناً تقرر كرة القدم بلحظات عبقرية، وأحياناً تقررها قرارات مثيرة للجدل. الليلة، أعتقد أن التحكيم سيتم مناقشته بنفس القدر الذي تم مناقشة كرة القدم نفسها به».

روب جرين

في السياق، قال روب جرين، حارس مرمى إنجلترا السابق، خلال تغطية شبكة فوكس للمباراة، في إشارة إلى المخالفة التي أُلغي بسببها هدف زيكو: "بالتأكيد، هذه ليست من الحالات التي تقع ضمن نطاق مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد"، مضيفاً: "الواقعة حدثت على امتداد كامل الملعب بعيداً عن اللقطة".

آلان شيرر

كما انتقد قائد إنجلترا السابق، آلان شيرر، آلية اتخاذ القرار. وكتب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي: "إما أن الحالتين مخالفتان أو أن أياً منهما ليست مخالفة. لكنهم أخبرونا أنهم (تقنية الفيديو) لن يعيدوا تحكيم المباريات".

إيان رايت

وأشار مهاجم أرسنال السابق إيان رايت إلى واقعة صلاح. وقال لمحطة (آي.تي.في): "إذا كنت ستعود إلى لقطة لصالح الأرجنتين عند حافة منطقة الجزاء لإلغاء هدف، فيجب أن تعود أيضاً ⁠إلى هذه اللقطة الخاصة بمحمد صلاح. لقد تعرض للعرقلة. مهما قلنا إنها كانت لمسة طفيفة، فقد تعرض للعرقلة ثم انتقلت الكرة إلى الطرف الآخر من الملعب".

جيمي كاراغر

من جانبه، تساءل مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر عن مدى اتساق تطبيق تقنية حكم الفيديو ⁠المساعد.

وقال: "لو حدثت هذه اللقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي، لاحتُسب الهدف حتى بعد مراجعة حكم الفيديو" على حد تعبيره.

مارك هالسي: تناقض الـVAR

من جانبه انتقد مارك هالسي، الحكم الإنجليزي السابق، طريقة تعامل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مع الحالات الحاسمة في مواجهة مصر والأرجنتين، مؤكدًا أن قرار إلغاء هدف مصطفى "زيكو" أثار علامات استفهام حول معيار التدخل في الأخطاء "الواضحة والمؤثرة".

وأوضح هالسي لصحيفة "thesun" أن تدخل حكم الفيديو لإلغاء هدف زيكو كان خطأ، بعدما عاد الطاقم التحكيمي إلى بداية الهجمة لاحتساب مخالفة على مروان عطية، ليتم إلغاء الهدف ومنح الأرجنتين ركلة حرة بدلاً منه.

وقال هالسي إن السؤال الأساسي هو: هل كانت المخالفة تستوجب تدخل تقنية الفيديو؟ موضحا أن هدف زيكو كان من النوع الذي لا يرغب المشاهدون في إلغائه بسبب التحامات بسيطة، مضيفا أن قرار الـVAR بالتدخل لم يكن صحيحاً، وبالتالي الهدف صحيح.

وأشار الحكم السابق إلى أن المشكلة الأكبر ظهرت عند مقارنة هذه الحالة بلقطة محمد صلاح قبل هدف الفوز الأرجنتيني، حيث تعرض اللاعب لتدخل داخل منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو لم تتدخل لمراجعة الواقعة.

وأضاف هالسي أن هذا يمثل "تناقضًا" في تطبيق التقنية، موضحا أنه إذا كان التدخل على مارتينيز في بداية هجمة مصر يستحق إلغاء الهدف، فإن لقطة صلاح كان يجب أن تخضع للمراجعة أيضا، وربما تؤدي إلى احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري.

وأكد هالسي أن الحل يكمن في توحيد معايير استخدام الـVAR، قائلًا إن التقنية إما أن تتدخل في الحالتين أو لا تتدخل في أي منهما، لأن اختلاف التعامل مع لقطات متشابهة يفتح الباب أمام المزيد من الجدل حول العدالة التحكيمية.