كأس العالم 2026.. 4 أبطال سابقون و4 يبحثون عن المجد

اكتملت ملامح الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجزت 8 منتخبات مقاعدها في المرحلة الحاسمة من المنافسة على اللقب، في قائمة تجمع بين عمالقة سبق لهم رفع الكأس ومنتخبات تطارد حلمها الأول في الوصول إلى المجد العالمي، حيث ستلعب منتخبات المغرب ضد فرنسا، وإسبانيا ضدّ بلجيكا، والنرويج ضدّ إنجلترا.

وتضم قائمة المتأهلين 4 منتخبات توجت سابقا بكأس العالم، وهي: الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، وإنجلترا، مقابل 4 منتخبات لم يسبق لها الفوز بالبطولة، لكنها نجحت في كتابة تاريخ جديد ببلوغها دور الثمانية، وهي: المغرب، سويسرا، بلجيكا، والنرويج.

الأرجنتين

منتخب الأرجنتين فاز بكأس العالم 3 مرات ، أعوام 1978و 1986 و2022، وبصفته حامل اللقب في النسخة السابقة، يسعى لمواصلة رحلة الدفاع عن الكأس بقيادة نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي تصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، مستفيدا من خبرة منتخب اعتاد الظهور في المراحل المتقدمة من البطولة.

فرنسا

أما فرنسا، بطلة العالم عامي 1998 و2018، فتواصل حضورها بين كبار القارة والعالم، حيث تبحث عن إضافة لقب ثالث إلى خزائنها بعد سنوات من المنافسة القوية.

إسبانيا

فاز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم مرة واحدة فقط في تاريخه، وكان ذلك في نسخة جنوب إفريقيا 2010 بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب هولندا بهدف نظيف، ولديه طموح استعادة أمجاد الجيل الذهبي الذي منح "لا روخا" أول لقب عالمي في تاريخه.

إنجلترا

وتُوج منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" باللقب مرة واحدة في النسخة التي استضافتها على أرضها عام 1966، بعد تغلبها في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4 -2 بعد التمديد على ملعب ويمبلي الشهير، ويأمل إنهاء انتظار دام ستة عقود تقريبًا والتتويج بلقب جديد.

أحلام جديدة تكتب التاريخ

في المقابل، تحمل منتخبات المغرب وسويسرا وبلجيكا والنرويج أحلاما مختلفة، إذ وصلت إلى هذه المرحلة دون امتلاك سجل تتويج سابق بكأس العالم.

المغرب

ويواصل منتخب المغرب كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة العربية والأفريقية، بعدما أثبت أنه قادر على منافسة أكبر المنتخبات العالمية، حيث تمكن منتخب أسود الأطلس من الوصول إلى الدور نصف النهائي وحصل على (المركز الرابع) في بطولة كأس العالم قطر 2022، ويحمل آمال العرب لتحقيق إنجاز جديد.

بلجيكا

بينما يبحث منتخب بلجيكا عن استغلال جيله الحالي لتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره بعد سنوات من الاقتراب دون الوصول إلى اللقب.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب بلجيكا في تاريخ كأس العالم هو تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة روسيا 2018، وذلك بعد فوزه على إنجلترا (2-0) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

سويسرا

أما سويسرا فتسعى لتجاوز أفضل نتائجها السابقة في البطولة، وكان أفضل إنجاز وصل إليه المنتخب السويسري في تاريخ كأس العالم هو الوصول إلى الدور ربع النهائي (4 مرات في تاريخه) .

النرويج

في حين يمثل تأهل النرويج عودة قوية إلى الواجهة العالمية، مع جيل يقوده نجوم قادرون على صناعة المفاجأة. وكان أفضل إنجاز وصل له منتخب النرويج في تاريخ كأس العالم هو الدور ربع النهائي في البطولة الحالية.

ربع النهائي.. صراع الخبرة والطموح

وتمنح تركيبة دور الثمانية نسخة 2026 نكهة خاصة، إذ تجمع بين منتخبات تمتلك تاريخا في كأس العالم وأخرى تبحث عن كتابة أول صفحة ذهبية في سجلها، فهل تحسم خبرة أبطال العالم المواجهة، أم تواصل المنتخبات الطامحة صناعة المفاجآت؟

المرحلة المقبلة قد تحمل ميلاد بطل جديد أو عودة أحد عمالقة اللعبة إلى منصة التتويج.