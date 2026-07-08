الدرندلي ينفي اعتزال محمد صلاح دولياً بعد وداع المونديال



نفى خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، اتخاذ نجم «الفراعنة» محمد صلاح قراراً باعتزال اللعب الدولي بعد وداع المونديال من دور الستة عشر.

وودع منتخب مصر كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بالخسارة 2 ـ 3، بعدما فرط في انتصار تاريخي في دور الـ16، بعد مباراة شهدت جدلاً كبيراً بسبب القرارات التحكيمية التي وصفت بـ«الظالمة»، وحرمت المنتخب المصري من تأهل تاريخي

وقال الدرندلي: إن محمد صلاح لم يعتزل اللعب الدولي، مشدداً على أن منتخب مصر لا يمكنه الاستغناء عن نجمه الأسطوري. وأضاف: حتى ولو قال محمد صلاح إنه سيعتزل اللعب الدولي، فلن نوافق على ذلك لإنه إضافة كبيرة للمنتخب وقائده».

وكشف الدرندلي أن الاتحاد المصري تقدم بشكوى ضد حكم مباراة الأرجنتين بعد الظلم الذي تعرض له المنتخب في المباراة، مشيراً إلى أن الجميع شعر بالإحباط بعد ضياع فرصة التأهل رغم الأداء المميز.

وأشاد الدرندلي بإنجاز المنتخب المصري وأدائه المشرف في كأس العالم، مؤكداً أن المنتخب قدم بطولة تاريخية رغم الوداع المرير من الدور ثمن النهائي، لافتاً إلى أن مصر كانت الأقرب لتحقيق انتصار تاريخي قبل الخسارة في الدقائق الأخيرة.

وأشار إلى أن منتخب مصر أصبح يحظى باحترام العالم، بعد المستويات المميزة التي قدمها في النسخة الحالية للمونديال، مبيناً أن المنتخب كان هدفه الوصول إلى أبعد من دور الستة عشر، لكن هناك رضا تاماً عما قدمه المنتخب في البطولة.

واختتم بالتأكيد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً عقب عودة البعثة من الولايات المتحدة لتقييم المشاركة التاريخية في كأس العالم.

وتعود بعثة «الفراعنة» إلى مصر، غداً الخميس، حيث ينتظر أن تحظى باستقبال رسمي وجماهيري تاريخي بعد الأداء المشرف للمنتخب في كأس العالم 2026.