تراجع أسعار تذاكر مباراة إسبانيا وبلجيكا بسبب رونالدو وأمريكا



تراجعت أسعار إعادة بيع تذاكر مباراة بلجيكا وإسبانيا في دور الثمانية لكأس العالم 2026 المقررة مساء يوم الجمعة بنحو 60%، ما أثار علامات الاستفهام، خصوصاً أن المنتخب الإسباني يعد أحد المرشحين للفوز بالمونديال.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية أن خروج منتخبي الولايات المتحدة والبرتغال من دور الستة عشر تسبب في هذا الانخفاض غير المتوقع في أسعار التذاكر وتراجع الطلب على المباراة.

وأكدت تقارير أن أقل سعر لتذكرة المباراة انخفض من نحو 2950 دولاراً إلى قرابة 1200 دولار، وفقاً لبيانات منصة «تيك بيك». وأشارت إلى أن هذا التراجع يعود نتيجة غياب المنتخب الأمريكي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين كانا يمثلان عامل جذب رئيساً للجماهير في سوق إعادة البيع.

ولم يقتصر الانخفاض على هذه المباراة فقط، إذ أوضح التقرير أن متوسط أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي تراجع بنسبة 31.5 بالمئة خلال اليوم الأخير، وبنسبة 50.4 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وودعت البرتغال ورونالدو البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام إسبانيا، في حين خرجت الولايات المتحدة بعد هزيمة قاسية برباعية من بلجيكا.