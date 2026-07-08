أعمال شغب في بوينس آيرس بعد فوز الأرجنتين على مصر

بوينس آيرس - د ب أ

أُلقي القبض على 19 شخصًا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وسط احتفالات عمت أرجاء البلاد بعد فوز منتخب الأرجنتين المثير على مصر بنتيجة 3 - 2 مساء الثلاثاء، ليبلغ دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.



وأُصيب خمسة من رجال الشرطة، اثنان منهم بكسور، وفقا لصحيفة كلارين الأرجنتينية.



وتجمع آلاف الأشخاص حول المسلة للاحتفال بليونيل ميسي وزملائه واستمرت الاحتفالات حتى وقت متأخر من المساء، حيث حولوا أجزاء من وسط المدينة إلى منطقة احتفالات صاخبة.



ووفقا لمصادر في الشرطة نقلتها صحيفة كلارين، بدأت المشاكل عندما ألقى المشجعون أشياءً على الشرطة التي كانت تحاول إخلاء المنطقة.



وكانت الطريقة التي قلب بها المنتخب الأرجنتيني المباراة في الدقائق الأخيرة بعد تأخره بهدفين نظيفين هي التي أشعلت حماس الجماهير وأعادت الأمل في تحقيق المزيد بالبطولة، التي تقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



لكن سرعان ما تحولت الاحتفالات إلى أعمال عنف في العاصمة. وشهدت مدينة سان ميغيل دي توكومان، عاصمة المقاطعة، اعتقالات أيضاً.



ووفقا لتقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين المشجعين والشرطة، واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي لتفريقهم.



وأفادت صحيفة لا غاسيتا باعتقال خمسة أشخاص وإصابة شرطيين.



كما وقعت حوادث مماثلة في مار ديل بلاتا وقرطبة ورافايلا.



وضرب المنتخب الأرجنتيني، بفوزه على نظيره المصري، موعدا مع نظيره السويسري في دور الثمانية للمونديال يوم السبت المقبل.