نجم فرنسا السابق: منتخب مصر تعرض للسرقة أمام الأرجنتين

تعاطف باتريس إيفرا، ظهير أيسر منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، مع منتخب مصر بعد الخروج من كأس العالم بخسارة درامية أمام حامل اللقب الأرجنتين بنتيجة 3-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.

وعلق إيفرا على الهدف الملغي لمنتخب مصر في الشوط الثاني من المباراة، قائلًا: "لن أهتم بما سيقوله الناس، ولكن منتخب مصر تعرض للسرقة، وكرة القدم أصبحت عقيمة".

وتابع: "لقد استحوذ اللاعب المصري على الكرة، وانطلق بها إلى الأمام، وانتهت الهجمة بهدف رائع، ثم ترى شخصًا يبحث لمدة دقيقتين عن سبب تافه لإلغاء الهدف".

وأضاف، عبر شبكة «برايم فيديو»: "وظيفة تقنية الفيديو تصحيح الأخطاء الواضحة، وليس محو الذكريات الكروية الرائعة. ولكن يبدو أن الحكام كانوا يبحثون عن مبرر لإنقاذ الأرجنتين".

وواصل: "إذا سجلت الأرجنتين نفس الهدف، فلن يتطرق أحد إلى وجود خطأ".

واستطرد: "كان من المفترض أن يتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-0 بعد التفوق في الجهد والكفاح على الأرجنتين، والآن المصريون عليهم الكفاح ضد خيبة الأمل".

وختم باتريس إيفرا تصريحاته قائلًا: "مصر لم تكن محظوظة اليوم".

يذكر أن منتخب الأرجنتين صعد إلى الدور ربع النهائي لمواجهة سويسرا، التي تأهلت بدورها على حساب كولومبيا.