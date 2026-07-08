ملاعب كندا والمكسيك تطوي صفحة المونديال





طوت كندا والمكسيك صفحة استضافة مباريات كأس العالم 2026 مع نهاية دور الـ16، لتنتقل البطولة بالكامل إلى الولايات المتحدة، التي ستحتضن جميع مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، وفقًا لجدول البطولة.

وكانت مباراة سويسرا وكولومبيا على ملعب بي سي بليس في فانكوفر، التي انتهت بفوز سويسرا بركلات الترجيح، آخر مواجهة تستضيفها كندا في البطولة، لتنهي ملاعبها مشوارًا شهد إقامة 13 مباراة، بواقع سبع مباريات في فانكوفر وست مباريات في تورونتو.

وانتهت استضافة المكسيك بعد إقامة المباريات على ملاعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وأكرون في غوادالاخارا، وبي بي في إيه في مونتيري، إذ أسدل الستار على ملاعبها بعد احتضانها 13 مباراة، بينها لقاء الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وعدد من مباريات الأدوار الإقصائية.

وتحتضن الولايات المتحدة بقية مباريات البطولة، مع تبقي ثماني مباريات، بعدما استضافت النصيب الأكبر من مباريات المونديال منذ انطلاقه، وخصص لها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جميع المباريات اعتبارًا من الدور ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي على ملاعب بوسطن، حيث تلتقي فرنسا والمغرب، ولوس أنجلوس التي تستضيف مواجهة إسبانيا وبلجيكا، وميامي لمباراة النرويج وإنجلترا، وكانساس سيتي التي تحتضن لقاء الأرجنتين وسويسرا.

ويستضيف ملعب دالاس إحدى مباراتي نصف النهائي، بينما يقام نصف النهائي الثاني في أتلانتا، على أن تحتضن ميامي مباراة تحديد المركز الثالث، قبل إسدال الستار على البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك/نيوجيرسي يوم 19 يوليو الجاري.