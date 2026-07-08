هيمنة أوروبية على ربع نهائي مونديال 2026

فرضت أوروبا هيمنتها على الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما بلغ ستة منتخبات من أصل ثمانية هذا الدور، وهو أكبر حضور أوروبي في نسخة أُقيمت خارج القارة منذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة، عندما تأهلت سبعة منتخبات.

وتضم قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي ستة منتخبات أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا والنرويج وسويسرا، إلى جانب الأرجنتين ممثلةً لأمريكا الجنوبية، والمغرب ممثلًا للقارة الإفريقية.

وشهد دور الـ16 تأهل فرنسا بفوزها 1-0 على باراغواي، بينما أطاحت النرويج بالبرازيل 2-1، وتغلبت إنجلترا على المكسيك 3-2، فيما حسمت إسبانيا القمة الإيبيرية أمام البرتغال بهدف دون رد.

وتخطت بلجيكا، في دور الـ16، الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، بينما قلبت الأرجنتين تأخرها أمام مصر إلى فوز مثير 3-2، قبل أن تكمل سويسرا عقد المتأهلين بإقصاء كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي.

وتشهد مباريات ربع النهائي مواجهات مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ تفتتح بلقاء يجمع فرنسا والمغرب، وتلتقي إسبانيا مع بلجيكا، بينما تواجه النرويج منتخب إنجلترا، وتلعب الأرجنتين أمام سويسرا. ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب مع الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، بينما يلتقي الفائز من مواجهة النرويج وإنجلترا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.