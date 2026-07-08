سويسرا تحقق إنجازًا تاريخيًا في المونديال بعد 72 عامًا

حققت سويسرا إنجازًا تاريخيًا ببلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى منذ 72 عامًا، بعدما تغلبت على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، لتواصل مشوارها في البطولة بنجاح.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن آخر ظهور لسويسرا في الدور ربع النهائي لكأس العالم يعود إلى نسخة 1954 التي استضافتها على أرضها، لتضع نهاية لانتظار طويل استمر أكثر من سبعة عقود.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب بي سي بليس في فانكوفر بكندا، ندية بين المنتخبين، مع ندرة في الفرص المحققة على مدار 120 دقيقة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح المنتخب السويسري، بعدما تألق الحارس غريغور كوبيل وتصدى لإحدى الركلات الحاسمة، فيما سجل روبن فارغاس الركلة الأخيرة.

وأكملت سويسرا عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، لتضرب موعدًا مع الأرجنتين، حاملة اللقب، التي بلغت هذا الدور بعد فوزها المثير على مصر.