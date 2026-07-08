ردًا على الانتقادات.. إنفانتينو يرفع علم مصر

شهدت مباراة كولومبيا وسويسرا، في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، تصرفًا لافتًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بعدما رفع علم مصر قبل انطلاق المباراة.

ورغم أن مصر لم تكن طرفًا في المباراة، فإن إنفانتينو أقدم على هذه الخطوة بعد حالة الجدل والاحتجاجات الواسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عقب خروج المنتخب المصري من كأس العالم بالخسارة 2-3 أمام الأرجنتين، في مباراة شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل.

وأراد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحية المنتخب المصري وجماهيره بعد الأداء الذي قدمه الفريق، ووصوله لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16، وتقديمه مباراة قوية أمام حامل اللقب الأرجنتين.

وشهدت مباراة مصر والأرجنتين قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بداعي وجود مخالفة سابقة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من جانب محللين ووسائل إعلام، وانتقادات لإدارة المباراة.