سويسرا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي المونديال

حجزت سويسرا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلبت على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح، إثر تعادل المنتخبين سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي، الأربعاء، على ملعب بي سي بليس في فانكوفر بكندا.

وأكملت سويسرا عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، لتضرب موعدًا في الدور المقبل مع الأرجنتين، التي كانت قد تجاوزت منتخب مصر بصعوبة.

فرضت كولومبيا أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، وهددت المرمى السويسري في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 21، عندما سدد كيفن بويرتا كرة خطيرة، لكن الحارس غريغور كوبيل تصدى لها ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

وواصل المنتخب الكولومبي محاولاته الهجومية، وكاد لويس دياز أن يمنح فريقه التقدم في الدقيقة 32، بعدما توغل من الجهة اليسرى وسدد نحو المرمى، غير أن مانويل أكانجي تدخل في اللحظة المناسبة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وتغير الحال في الشوط الثاني، الذي شهد أفضلية لسويسرا، بعدما فرضت سيطرتها وكانت الطرف الأكثر تهديدًا لمرمى منافستها، مستفيدة من تراجع المردود البدني للاعبي كولومبيا، بينما زاد الضغط السويسري تدريجيًا مع اقتراب نهاية الوقت الأصلي.

وأهدرت سويسرا أخطر فرصها في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما مرر أكانجي الكرة إلى دان ندوي، الذي أطلق تسديدة أرضية قوية، لكنها مرت بجوار المرمى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الشوطين الإضافيين، تبادل المنتخبان الفرص دون أن يتمكن أي منهما من كسر التعادل، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لسويسرا في النهاية.