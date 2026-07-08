لاوتارو: مونديال 2026 سيكون الأخير لميسي

قال لاوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين، إن مونديال 2026 سيكون آخر ظهور لزميله ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم، رغم أن قائد "التانجو" لم يعلن أي قرار بشأن مستقبله.

وكشف مارتينيز هذه المفاجأة في تصريحات للصحفيين عقب الفوز المثير على مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16 لكأس العالم، مساء الثلاثاء، ليسبق نجم إنتر ميلان الإيطالي إعلان زميله، وذلك أثناء حديثه عن أداء منتخب بلاده أمام مصر وبصمة النجم المخضرم.

وقال لاوتارو، في تصريحات أبرزتها شبكة راديو مونت كارلو: "ميسي مذهل، وقلت له في أرض الملعب إنه يستحق المكانة الكبيرة، لما يقدمه من إضافة للفريق".

وأضاف: "نحاول دعمه ومساندته ببذل أقصى جهد ممكن، لأنه قائدنا، ولأنها آخر بطولة كأس عالم له".

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن ميسي عانى كثيرًا أمام الدفاع القوي لمصر، بعد إهداره ركلة الجزاء الثانية له في مونديال 2026، لكن النجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، صحح مسار منتخب بلاده بصناعة هدف لكريستيان روميرو، وإضافة هدف التعادل بنفسه بتسديدة قوية.

وأضافت أن ميسي (39 عامًا) أنقذ الأرجنتين بهذا الهدف وهذه التمريرة الحاسمة، وأنه بدا متأثرًا بشدة بعد المباراة، وبكى وسط فرحة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحسمت الأرجنتين التأهل بهدف ثالث سجله إنزو فرنانديز بعد تمريرة عرضية متقنة من مارتينيز، وهو ما أبقى على آمال ميسي في الفوز بلقب ثانٍ خلال مشاركته السادسة في كأس العالم.