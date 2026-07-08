نجم الأرجنتين السابق يعترف بوجود ركلة جزاء لصلاح قبل هدف فيرنانديز

اعترف كلاوديو لوبيز، مهاجم المنتخب الأرجنتيني السابق، بأن المنتخب المصري تعرض للظلم في بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن حكم تقنية الفيديو المساعد كان يجب عليه العودة لمراجعة لقطة مطالبة محمد صلاح بركلة جزاء قبل إحراز إنزو فيرنانديز الهدف الثالث.

وأثار هدف الفوز للأرجنتين، الذي سجله إنزو فيرنانديز في الدقيقة 93، جدلًا كبيرًا بعدما تجاهل حكم اللقاء، الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وحكم تقنية الفيديو المساعد العودة إلى التقنية لمراجعة اللعبة.

وقال لوبيز، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، تعليقًا على الحالة: "صلاح تعرض للإعاقة، وأعتقد أنه كان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو للتحقق من اللعبة".

وأضاف: "الكرة كانت خلف محمد صلاح، ومارتينيز أعاقه، وكان يجب مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو".

وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل ضد المنتخب المصري، أثارت ردود فعل عالمية واسعة بشأن إدارة طاقم التحكيم الفرنسي للقاء.

وأكد إيان رايت، نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني كان يجب إلغاؤه بسبب ركلة جزاء غير محتسبة ارتُكبت ضد محمد صلاح قبل استكمال اللعبة التي جاء منها الهدف.

وقال، عبر قناة "آي تي في سبورت": "إذا كانت تقنية الفيديو عادت لإلغاء هدف مصر الثاني بسبب مخالفة في بداية اللعبة، فكان الحكم مطالبًا بالعودة إلى الفيديو لمراجعة لعبة محمد صلاح"، مشيرًا إلى أن "صلاح تعرض للعرقلة، وقد يكون الاحتكاك بسيطًا، لكنها في النهاية مخالفة، وجاء منها هدف للمنافس".

وخسر منتخب مصر بصعوبة أمام نظيره الأرجنتيني، بعدما نجح الأخير في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، في مباراة كان منتخب "الفراعنة" قاب قوسين أو أدنى من تحقيق انتصار تاريخي، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.