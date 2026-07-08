بين «الريمونتادا» والجدل التحكيمي.. ماذا قالت الصحف العالمية المعتمدة عن مباراة مصر والأرجنتين؟

حظيت مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2026 بأصداء واسعة في وسائل الإعلام والصحف العالمية، بعد مواجهة مثيرة بين المنتخبين لم تُحسم إلا في اللحظات الأخيرة.

وحققت الأرجنتين فوزًا بنتيجة 3-2 بعدما حولت تأخرها بهدفين أمام مصر إلى انتصار في الوقت بدل الضائع، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي، في مباراة حظيت بتغطية واسعة من وسائل إعلام دولية ركزت على أحداثها الدرامية والقرارات التحكيمية التي صاحبتها.

وتباينت ردود فعل الصحف العالمية بين الإشادة بعودة حامل اللقب في النتيجة، وبين التركيز على الجدل التحكيمي وقرارات تقنية الفيديو التي صاحبت اللقاء.

ورغم الخسارة، قدم منتخب مصر أداءً مميزًا، بعدما كان قريبًا من بلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، قبل أن تنجح الأرجنتين في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية المباراة بأنها انتصار صاحبه جدل تحكيمي، معتبرة أن المنتخب المصري يملك أسبابًا للاعتراض على بعض القرارات التي أثرت في سير اللقاء.

وقالت الصحيفة إن العودة الأرجنتينية كانت مثيرة، بعدما سجل المنتخب ثلاثة أهداف خلال 14 دقيقة، كما أشادت بأداء ليونيل ميسي خلال المباراة.

وركزت صحيفة «الغارديان» البريطانية على الأجواء التي صاحبت اللقاء، وأبرزت احتجاجات الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن على بعض القرارات التحكيمية، كما أشارت إلى التأهل الصعب للأرجنتين.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن الأرجنتين كانت على أعتاب الخروج قبل أن تقلب النتيجة بصورة درامية.

ورأت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الأرجنتين نجت من هزيمة كانت وشيكة، وسلطت الضوء على إلغاء هدف مصطفى زيكو باعتباره أبرز اللقطات التحكيمية في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، احتفت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية بتأهل منتخب بلادها، ووصفت الفوز بأنه "معجزة كروية"، مشيرة إلى أن المنتخب المصري فرض أفضلية واضحة في فترات طويلة من المباراة، وأربك حسابات المدرب ليونيل سكالوني.