إمام عاشور: كنا على بعد دقائق من كتابة التاريخ.. ونعتذر للجماهير

قال إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، إن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم في مواجهة الأرجنتين، مؤكداً أن المنتخب المصري كان قريباً من تحقيق إنجاز تاريخي قبل أن يقلب بطل العالم النتيجة في الدقائق الأخيرة.



وودعت مصر كأس العالم 2026 بعد خسارة مريرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد مباراة ملحمية قدمها منتخب «الفراعنة» أمام حامل اللقب، لم تحسم سوى في الوقت بدل الضائع، بعدما حولت الأرجنتين تأخرها بهدفين إلى فوز في الثواني الأخيرة.



وأضاف عاشور في تصريحات لقناة «بي إن سبورت» عقب نهاية اللقاء: اللاعبون لم يبخلوا بنقطة عرق، مشيراً إلى أن المنتخب دخل المباراة بتركيز كامل ونجح في التقدم بهدفين، قبل أن تتغير مجريات اللقاء بعد سلسلة من الأحداث، أبرزها ركلة الجزاء التي مهدت لعودة المنتخب الأرجنتيني.



وتابع: «كنا نتمنى إسعاد الجماهير المصرية والعربية، ونعتذر لهم لأن حلمنا كان أكبر من ذلك، لكن الحمد لله على كل شيء.

ووجه نجم المنتخب المصري الشكر إلى زملائه والجهاز الفني والجماهير، مؤكداً أن المنتخب قدم مباراة ستظل عالقة في الذاكرة، خاصة أنها جاءت أمام حامل لقب كأس العالم. واختتم:«كنا قريبين للغاية من تحقيق نتيجة تاريخية، ونأمل أن نعوض جماهير مصر العظيمة فيما هو قادم.