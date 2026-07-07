سيناريو مرير.. كيف كسب منتخب مصر احترام العالم رغم الخسارة؟

لم تكن صافرة النهاية في ملعب أتلانتا مجرد إعلان لخروج منتخب مصر من كأس العالم 2026، بل كانت بداية قصة جديدة كتبها الفراعنة بأحرف من الفخر.

فبعد 90 دقيقة من الشجاعة والقتال، خرج المنتخب المصري خاسرا أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، لكنه غادر البطولة مرفوع الرأس بعدما قدّم واحدة من أفضل مبارياته في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وانتزع احترام الجماهير والمحللين حول العالم.

ولم تقتصر مرارة الخروج على السيناريو الدرامي الذي انتهت به المباراة، إذ شهدت الدقائق الأخيرة اعتراضات واسعة من لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على عدد من القرارات التحكيمية خاصة الهدف الثالث حيث كانت اللعبة من بدايتها خطأ ضد محمد صلاح، ورأها الكثيرون ظالمة وكانت تصب في مصلحة فريق الأرجنتين.

دخل المنتخب المصري المباراة دون رهبة أمام حامل اللقب، وفرض شخصيته منذ البداية، فافتتح ياسر إبراهيم التسجيل مبكرا، قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء، تصدى لها الحارس المصري الواعد مصطفى شوبير ببراعة. ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز مصطفى زيكو النتيجة بهدف ثانٍ، ليصبح منتخب مصر على بعد خطوات من كتابة واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم.

لكن كرة القدم كثيرا ما تُحسم بالتفاصيل. ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن بطاقة التأهل باتت مصرية، استغل المنتخب الأرجنتيني خبرته الكبيرة، وقلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة عبر كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز، ليحسم الفوز 3-2 ويخطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ورغم مرارة الخروج، فإن ما قدمه منتخب مصر تجاوز حدود النتيجة. فقد نافس بطل العالم بندية كاملة، ونجح في إرباك أحد أقوى منتخبات البطولة، وأثبت أن الفارق بينه وبين كبار اللعبة لم يعد كما كان في الماضي. ولم يكن وصول الفراعنة إلى ثمن النهائي ثم اقترابهم من إقصاء الأرجنتين محض صدفة، بل ثمرة عمل وروح قتالية ظهرت بوضوح طوال مشوار البطولة وظهرت بصمات المدير الفني المصري حسام حسن واضحة على الأداء البطولى للفراعنة.

ولعل أبلغ ما لخص هذه المشاركة كان ما كتبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، حيث أعرب سموه عن فخره بالمنتخب المصري الذي قاتل اليوم أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية .. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة .. نفخر بروحهم المصرية .. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة .. هاردلك .. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي .. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب".

كما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي منتخب مصر، عقب نهاية مشوارهم في كأس العالم 2026، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق أمام الأرجنتين .

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية."

وأضاف: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى."

ربما انتهى حلم كأس العالم عند دور الـ16، لكن منتخب مصر خرج وقد كسب شيئًا لا يقل قيمة عن التأهل؛ كسب احترام العالم، وأعاد الثقة بقدرة الكرة المصرية على مقارعة الكبار. ففي بعض المباريات، لا تُقاس العظمة بالنتيجة وحدها، بل بالشجاعة، والإيمان، والطريقة التي تقاتل بها حتى اللحظة الأخيرة.