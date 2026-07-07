بعد ملحمة الأرجنتين.. السيسي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي منتخب مصر، عقب نهاية مشوارهم في كأس العالم 2026، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق أمام الأرجنتين في مواجهة وصفها كثيرون بأنها من أكثر مباريات البطولة إثارة.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في المونديال من دور الـ16، بعدما خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يقلب حامل اللقب النتيجة ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس : "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية."

وأضاف: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى."

وشهدت المباراة بداية مثالية للفراعنة، بعدما افتتح ياسر إبراهيم التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يهدر قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، سجل مصطفى زيكو هدفا ثانيا في الدقيقة 58، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بداعي وجود خطأ على مروان عطية. لكن زيكو عاد ليهز الشباك مجددا في الدقيقة 67، وهذه المرة احتُسب الهدف بعد تمريرة من هيثم حسن.

ورغم الأفضلية المصرية، نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب الطاولة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فيرنانديز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92، ليقود منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في ربع نهائي كأس العالم مع الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا.