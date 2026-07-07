كأس العالم.. توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة مصر والأرجنتين

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات،(السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية)، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا جديدا من طرق تحليل المباريات، عبر دراسة أداء المنتخبات، قوة اللاعبين، والنتائج السابقة لتقديم توقعات رقمية للقاءات الكبرى.

وبحسب توقعات الذكاء الاصطناعي " شات جي بي تي" للمواجهة المنتظرة، فإن المنتخب الأرجنتيني يدخل المباراة بأفضلية نسبية على حساب منتخب مصر، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في البطولات العالمية، وامتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في المباريات الحاسمة، إلى جانب الاستقرار الفني والتكتيكي الذي يميز بطل العالم.

لكن تحليل الذكاء الاصطناعي أشار في الوقت نفسه إلى أن منتخب مصر يمتلك فرصا حقيقية لتحقيق المفاجأة، خاصة إذا نجح في الحفاظ على التنظيم الدفاعي، وإغلاق المساحات أمام الهجوم الأرجنتيني، مع الاعتماد على سرعة التحولات الهجومية وقدرة لاعبيه أصحاب المهارات الفردية على استغلال الفرص، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش.

ووفقا لتوقعات شات جي بي تي، فإن احتمالية فوز الأرجنتين تبدو أعلى قبل انطلاق المباراة، حيث توقع فوز راقصي التانجو بهدفين مقابل هدف، مع ترجيح أن تكون المواجهة صعبة ومغلقة بسبب أهمية المرحلة الإقصائية، بينما تبقى فرص مصر قائمة في حال تقديم أداء قوي واستغلال نقاط القوة التي يمتلكها الفريق.

وبحسب التقديرات الرقمية، تبلغ نسبة فوز الأرجنتين في الوقت الأصلي نحو 65.9%، بينما يحصل منتخب مصر على نسبة تقارب 14.7%، في حين تنتهي حوالي 19.4% من المحاكاة بالتعادل، ما يعني احتمالية امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، وهي المرحلة التي قد تعيد خلط الأوراق بالكامل.

ويستند ترجيح شات جي بي تي لأفضلية الأرجنتين إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الخبرة الكبيرة في المباريات الإقصائية، والاستقرار التكتيكي الذي يميز بطل العالم، إلى جانب امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق، وعلى رأسها ليونيل ميسي، الذي يمنح المنتخب الأرجنتيني حلولًا هجومية استثنائية بفضل رؤيته للملعب، وقدرته على صناعة الفرص وحسم اللحظات المهمة. كما يمتلك الفريق قوة هجومية متنوعة وصلابة دفاعية تساعده على التعامل مع المواجهات الكبرى.

في المقابل، يعتمد منتخب مصر على نقاط قوة مختلفة، أبرزها التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، إضافة إلى سرعة التحولات الهجومية وامتلاك لاعبين قادرين على صناعة الفارق في المساحات، مثل محمد صلاح وعمر مرموش. ويرى التحليل أن قدرة الفراعنة على الصمود أمام الضغط الأرجنتيني واستغلال الفرص القليلة قد تكون العامل الأهم في تغيير سيناريو المباراة.

ورغم أن الذكاء الاصطناعي يمنح الأفضلية للأرجنتين، إلا أن كرة القدم لا تخضع دائمًا للأرقام، وهو ما يجعل المنتخب المصري يأمل في تكرار مفاجآت البطولة، خاصة بعد عروضه القوية في الأدوار السابقة، والتي أكدت قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى تحت الضغط.

وتبقى المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين منتخب مرشح للقب يسعى لتأكيد تفوقه، ومنتخب طموح يبحث عن كتابة تاريخ جديد، في مواجهة قد تكون من أبرز مباريات دور الـ16 وأكثرها إثارة في البطولة.