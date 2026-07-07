3 تغييرات في الأرجنتين قبل صدام ميسي وصلاح

يتجه مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لإجراء 3 تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام منتخب مصر، وفقاً لتقارير حول التشكيلة المتوقعة لـ «التانغو» قبل المواجهة المرتقبة أمام «الفراعنة» في دور الستة عشر لكأس العالم.



وتلتقي مصر مع الأرجنتين في لقاء يتصدره صدام مرتقب بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت الإمارات على ملعب أتلانتا، في ثمن نهائي كأس العالم 2026.



وأكدت تقارير أرجنتينية أن سكالوني سيدفع بـ 3 لاعبين لم يبدأوا التشكيلة الأساسية مع الأرجنتين في المباريات الماضية، وبحسب الإعلامي الأرجنتيني غاستون إيدول، فمن المتوقع أن يحل نيكولاس تاليافيكو في مركز الظهير الأيسر بدلاً من فاكوندو ميدينا، بينما يعود لياندرو باريديس إلى التشكيلة الأساسية في خط الوسط، بدلاً من فاكوندو ألمادا.



أما التغيير الثالث فيطال الخط الأمامي، إذ ينتظر أن يبدأ جوليان ألفاريز إلى جانب ليونيل ميسي، على حساب لاوتارو مارتينيز، بعدما فضل سكالوني الاعتماد على حيوية ألفاريز وقدرته على الضغط والتحرك بين الخطوط.



وتشير التوقعات إلى أن الأرجنتين ستبدأ المباراة بتشكيلة تضم: إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، ليونيل ميسي، وجوليان ألفاريز.



وكانت الأرجنتين، حاملة اللقب، عانت كثيراً في دور الـ 32 قبل تجاوز الرأس الأخضر 3-2 بعد التمديد، وهو ما دفع سكالوني إلى الإشارة لضرورة استعادة التوازن، مؤكداً أن البطولة أثبتت عدم وجود مرشح واضح للقب في ظل تقارب المستويات.



أما منتخب مصر، والذي يقدم بطولة تاريخية لأول مرة في مشاركته الرابعة في كأس العالم، فيسعى إلى تحقيق مفاجأة ستشكل زلزالاً في كرة القدم العالمية في حال نجح في إقصاء منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.