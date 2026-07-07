لأول مرة في تاريخ المونديال.. ربع النهائي بدون الثلاثة الكبار



لأول مرة في تاريخ كأس العالم، يخلو الدور ربع النهائي من أحد المنتخبات الثلاثة الكبار عبر تاريخ البطولة، البرازيل وألمانيا وإيطاليا، في مشهد يعكس تحولاً غير مسبوق في ميزان القوى الكروية العالمية.



واكتمل المشهد التاريخي بخروج البرازيل من دور الستة عشر عقب خسارتها 1-2 أمام النرويج، لتنتهي سلسلة امتدت 8 مرات متتالية بلغ خلالها منتخب «السامبا» ربع النهائي، وهي سلسلة كان يتقاسمها مع ألمانيا كرقم قياسي.



وودعت ألمانيا البطولة من دور الـ 32 بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام باراغواي، لتتواصل معاناة المنتخب الذي كان لعقود أحد أكثر منتخبات المونديال ثباتاً في الأدوار الإقصائية، وصاحب الرقم القياسي في بلوغ النهائي 8 مرات.



أما إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات، فغابت عن النهائيات بعد إخفاقها في التأهل، ليكتمل لأول مرة غياب القوى الثلاث مجتمعة عن ربع النهائي، بعدما هيمنت لعقود على سجل البطولة وأرقامها التاريخية.



وتحمل المنتخبات الثلاثة معاً 13 لقباً لكأس العالم، بواقع 5 ألقاب للبرازيل و4 لكل من ألمانيا وإيطاليا، كما تتصدر قوائم الإنجازات في تاريخ كأس العالم، ما يمنح هذا الغياب بعداً تاريخياً يتجاوز مجرد نتائج نسخة واحدة.



وتفتح كأس العالم 2026 الباب أمام جيل جديد من المنافسين لفرض الهيمنة على الساحة العالمية، في بطولة تبدو وكأنها تعلن نهاية حقبة تاريخية وبداية أخرى، بعدما غابت عنها لأول مرة أبرز القوى التقليدية في الأدوار الحاسمة.