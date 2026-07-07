أجواء من المرح في غرفة ملابس إنجلترا.. خدعة رايس وستونز تنطلي على توخيل (فيديو)



سادت أجواء من المرح داخل غرفة ملابس منتخب إنجلترا بعد الفوز على منتخب المكسيك 3 – 2 في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.



واستغل الثنائي ديكلان رايس وجون ستونز هذه الأجواء لخداع المدرب توماس توخيل.



فحين كان الجميع يرقص ويغني قام ستونز بالاتفاق مع رايس بادعاء الإصابة في كتفه لتتحول ملامح المدرب الألماني تماماً من الفرح الطاغي إلى الخوف والرعب، قبل أن يكتشف أن الثنائي قام بخداعه لينفجر ضاحكاً مرة أخرى وينهال ضرباً على ستونز وهو يضحك.



ونجح المنتخب الإنجليزي في التأهل إلى دور الثمانية بعد مباراة وصفت بأنه الأكثر إثارة في المونديال الحالي بعد التفوق على أحد المستضيفين منتخب المكسيك 3 - 2، في لقاء عرف تألق نجم خط وسط إنجلترا جود بيلينغهام الذي سجل ثنائية في غضون 97 دقيقة وأكمل هاري كين ثلاثية المنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء، ليتجه المنتخب الإنجليزي إلى مواجهة صعبة مع منتخب النرويج الذي تأهل بعد الفوز على البرازيل 2 - 1.