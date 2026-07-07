لوكاكو يكتب التاريخ.. «البديل الذهبي» الأول في كأس العالم

واصل روميلو لوكاكو ترسيخ مكانته بين أبرز المهاجمين في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفًا كبديل في أربع مباريات مختلفة عبر تاريخ البطولة، في إنجاز يؤكد قدرته الاستثنائية على صناعة الفارق فور دخوله أرض الملعب.

وجاء الهدف الأخير للوكاكو خلال فوز منتخب بلجيكا على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في دور الـ16 من مونديال 2026، حيث دخل من مقاعد البدلاء ونجح في هز الشباك مجددًا، ليضيف رقمًا تاريخيًا جديدًا إلى سجله الحافل مع منتخب بلاده.

ويؤكد هذا الإنجاز القيمة الكبيرة التي يمثلها المهاجم البلجيكي، إذ لطالما كان الورقة الرابحة لمدربي منتخب بلجيكا، بفضل قوته البدنية وخبرته الكبيرة وحسه التهديفي العالي، ما يجعله قادرًا على تغيير مجريات المباريات حتى عندما يبدأها خارج التشكيلة الأساسية.

ولم يقتصر تميز لوكاكو في مونديال 2026 على هذا الرقم، إذ سبق أن أصبح الهداف التاريخي لبلجيكا في كأس العالم، كما بات أول لاعب بلجيكي يسجل في أربع نسخ مختلفة من البطولة، بعدما هز الشباك في نسخ 2014 و2018 و2022 و2026.

ويعد لوكاكو أيضًا الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، واستمر على مدار أكثر من عقد في تقديم الإضافة الهجومية لـ"الشياطين الحمر"، سواء أساسيًا أو بديلًا، ليؤكد أن تأثيره لا يرتبط بعدد الدقائق التي يلعبها، بل بقدرته على استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف.

ويمنح هذا الرقم التاريخي لوكاكو مكانة خاصة بين أبرز "البدلاء الذهبيين" في تاريخ كأس العالم، ويعزز من حظوظ المنتخب البلجيكي قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي، وسط آمال بمواصلة مهاجمه المخضرم كتابة المزيد من الأرقام القياسية.