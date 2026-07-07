مبابي يدين إساءة عنصرية من مسؤولة في باراغواي

تعرض نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، لإساءة عنصرية من قبل مسؤولة باراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.

وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.

وعلقت السيناتور الباراغوايانية، سيليست أماريلا دي بوتشيا، على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: "بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلًا من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي".

ورد مبابي على صورة لها عبر منصة "إكس"، قائلًا: "لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي".

وأضاف: "بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تُسيء إلى سمعة بلدها".

وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبدًا حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.

كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات السيناتور.

وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية".