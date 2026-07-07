حسام حسن يتحفظ على إلغاء عقوبة بالوغون بعد تدخل ترامب

تحفظ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16.

وأكد ترامب أنه تواصل بالفعل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمراجعة عقوبة بالوغون، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووصف الرئيس الأمريكي طرد بالوغون، الذي سجل 3 أهداف لمنتخب بلاده في هذه النسخة، بأنه "قرار ظالم".

ومن جانبه، أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن قرارات لجان الفيفا مستقلة، رغم اعتراضه عليها في بعض الأحيان.

وقوبل قرار اللجنة التأديبية للفيفا باعتراض شديد من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بداعي أنه مخالف للوائح البطولة، كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا أعلن فيه تضامنه مع الجانب البلجيكي.

وسئل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن هذه الضجة المثارة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفراعنة ضد الأرجنتين حاملة اللقب، غدًا الثلاثاء، ليرد وهو يضحك قائلًا: "هذا سؤال خبيث".

وأضاف المدرب المصري: "ولكن شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو اللعب النظيف، ونحترم قرارات الفيفا".

وأشار: "كان لدينا لاعب موقوف (مهند لاشين) لحصوله على إنذار غير مستحق، وغاب عن مواجهة أستراليا، وفرق معنا كثيرًا، رغم تأكيدي دائمًا على أهمية كل اللاعبين".

وختم تصريحاته: "كنت أتمنى قبول التظلم الذي تقدمنا به، وأفترض حسن النية، سنؤدي ما علينا، ونحترم قرارات الفيفا، وأتمنى أن تكون لصالح الجميع".