نائب المستشار الألماني يطالب الفيفا بالشفافية في واقعة اللاعب الأمريكي





دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى توضيح ملابسات قرار تعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون.

يُذكر أن كلينجبايل، المعروف باهتمامه بكرة القدم، يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وخلال عرض الحكومة الألمانية لمشروع الموازنة في برلين، قال كلينجبايل ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أرى أن على السياسيين عدم التدخل في قرارات الحكام، لكن يتعين على فيفا الآن توضيح ما إذا كان قد حدث بالفعل أي تدخل، وأن يفعل ذلك بشفافية. وليس لدي ما أضيفه إلى ذلك".

وكان بالوجون قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، وصدرت بحقه عقوبة في البداية بالإيقاف لمباراة واحدة. إلا أن الاتحاد الدولي علق تنفيذ العقوبة لاحقًا، استنادًا إلى المادة السابعة والعشرين من لائحته التأديبية، التي تتيح تعليق تنفيذ العقوبات التأديبية كليًا أو جزئيًا، مع إخضاع اللاعب لفترة اختبار مدتها عام واحد. وبذلك أصبح المهاجم الأمريكي مؤهلًا للمشاركة في مباراة دور الستة عشر أمام بلجيكا، قبل ساعات قليلة من انطلاقها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه طلب بنفسه من اتحاد الفيفا إعادة النظر في عقوبة بالوجون. وقال خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتقد أن ما حدث كان يستوجب احتساب مخالفة". وأثار قرار الفيفا، إلى جانب التقارير بشأن احتمال وجود خلفيات لهذا القرار، موجة انتقادات على مستوى العالم.

وأضاف كلينجبايل ، المعروف أيضًا بتشجيعه لنادي بايرن ميونيخ، مازحًا بعد إجابته: "ظننت أنكم ستسألونني عن يورجن كلوب". ويُعد كلوب أبرز المرشحين لخلافة يوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني. وقال كلينجبايل : "أعتقد أنه مدرب جيد للغاية".