صلاح وميسي.. الرقصة الأخيرة من يكتب التاريخ في أتلانتا؟

في عالم كرة القدم، لم تعد عبارة "الرقصة الأخيرة" مجرد تعبير عابر، بل أصبحت رمزا لمرحلة وداع يقترب فيها كبار النجوم من نهاية مسيرتهم على أكبر مسرح في اللعبة وهو كأس العالم.

بالنسبة للاعبين مثل ليونيل ميسي ومحمد صلاح، فإن هذه النسخة من المونديال يُنظر إليها باعتبارها محطة قد تكون الأخيرة في مشوار طويل من المجد، والبطولات، واللحظات التاريخية. هي ليست مجرد مباريات، بل فصل ختامي محتمل لجيل ذهبي صنع هوية كرة القدم الحديثة، وترك بصمته في ذاكرة الجماهير حول العالم، قبل أن يُسدل الستار على رقصته الأخيرة داخل المستطيل الأخضر.

قبل أيام أطلق النجم المصري محمد صلاح تصريحا لافتا حين سُئل عن اللاعب الذي يختاره لمشاركته الرقصة الأخيرة في المونديال، من بين كوكبة تضم ميسي ورونالدو ونيمار وهاري كين، ودون تردد، جاءت إجابته: ميسي.

يختصر هذا التصريح لحظة رمزية توضح علاقة الاحترام المتبادل بين جيلين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث، لكن المفارقة أن كرة القدم، التي لا تعترف بالصدف البسيطة، وضعت الاثنين سريعا في مواجهة مباشرة.

مواجهة لا تتكرر كثيرا

وتأهلت مصر إلى دور الـ16 عقب فوزها على أستراليا بركلات الترجيح، لتقابل الارجنتين حامل لقب كأس العالم في مواجهة تاريخية غدا.

المباراة تُقام في أتلانتا، وهي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، وأول لقاء دولي يجمع صلاح وميسي وجهاً لوجه بقميص منتخباتهما.

وسبق لمحمد صلاح أن التقى ليونيل ميسي في مواجهتين رسميتين بدوري أبطال أوروبا. الأولى جاءت بقميص روما الإيطالي أمام برشلونة في دور المجموعات موسم 2015-2016، وانتهت بالتعادل 1-1. أما الثانية فكانت بقميص ليفربول في ذهاب نصف نهائي نسخة 2018-2019، حين قاد ميسي برشلونة للفوز 3 -0 بتسجيله هدفين. وفي لقاء الإياب، الذي شهد الريمونتادا التاريخية لليفربول برباعية نظيفة في أنفيلد، غاب صلاح عن المباراة بسبب الإصابة.

من يكتب التاريخ في أتلانتا؟

يدخل ليونيل ميسي اللقاء وهو يعيش فصلا استثنائيا في مسيرته، بعد أن قاد الأرجنتين إلى اللقب في النسخة السابقة، وواصل التألق في نسخة 2026، مسجلا 7 أهداف حتى الآن.

في المقابل، يحمل محمد صلاح آمال منتخب مصر في واحدة من أصعب مبارياتهم التاريخية، حيث كان له دور بارز في تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، ويبحث عن كتابة صفحة جديدة وإنجاز استثنائي يضع اسمه في سجل الفراعنة العالمي، فمن يكتب التاريخ في أتلانتا؟

تبقى مواجهة صلاح وميسي في أتلانتا لحظة تختصر مسيرة اثنين من أعظم نجوم كرة القدم في العصر الحديث. بين مهارة ميسي الاستثنائية وقدرته على صناعة الفارق في أي لحظة، وسرعة صلاح وحسمه أمام المرمى، تتشكل ملامح "الرقصة الأخيرة" التي ينتظرها عشاق المستديرة حول العالم.